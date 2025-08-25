Жители двух Алтаев все чаще оплачивают покупки с помощью улыбки

За год число транзакций с помощью биометрии увеличилось в девять раз

Сбербанк / Фото: пресс служба банка

Сервис "Оплата улыбкой" от Сбера набирает обороты в Алтайском крае и Республике Алтай. Жители регионов все чаще оплачивают покупки только взглядом в камеру терминала – без карт, наличных и смартфонов с NFC*. За прошлый год число транзакций выросло в девять раз. Только в июле 2025 года пользователи провели 382 тысячи оплат таким способом.

Терминалов стало больше

Количество терминалов, принимающих оплату улыбкой, тоже растет. Сейчас их уже более 15 тысяч, что в 2,3 раза выше прошлогоднего показателя. Параллельно увеличился и средний чек биометрической оплаты: теперь покупатели оставляют 662 рубля вместо 512.

«Биометрический терминал Сбера безошибочно фиксирует уникальный образ лица покупателя благодаря искусственному интеллекту. Алгоритмы распознавания лиц обучены не только отличать реальные лица от фотографий или видео, но также учитывать изменения во внешности человека, такие как смена прически или наличие бороды, очков и даже медицинской маски», – сказал управляющий Горно-Алтайским отделением Сбера Виталий Гришин.

По его словам, жители регионов оценили удобство такого способа оплаты. Статистика роста биометрических транзакций подтверждает тренд.

Безопасность и контроль

Оплату с помощью биометрии считают одним из самых безопасных способов совершения покупок. Сбер первым среди российских операторов коммерческих биометрических систем внедрил комплекс мер по информационной безопасности и получил аттестат соответствия требованиям защиты информации, применяемым к государственным информационным системам.

Для крупных сумм и дополнительной проверки при оплате биометрией может потребоваться ПИН-код. При необходимости его легко изменить через мобильное приложение.

* NFC (ЭнЭфСи")

