"Схватывал на лету". Адвокат Жириновского – о предвидении политика, его семье и скандалах

Сергей Беляк рассказал amic.ru об интригах, судебных процессах и тайнах пиара лидера ЛДПР

06 августа 2025, 11:30, ИА Амител

Владимир Жириновский / Фото: Анна Исакова / ТАСС

Вышедший недавно на одном из федеральных каналов документальный фильм "Загадка Жириновского" содержит множество домыслов, сплетен, чересчур вольно интерпретирует факты и представляет собой явную "заказуху", заявляет бывший адвокат экс-лидера ЛДПР Сергей Беляк.

Amic.ru поговорил с этим ярким человеком, работавшим с Жириновским с первых лет существования его партии, неоднократно защищавшим Владимира Вольфовича в непростых судебных процессах. Собеседник рассказал о некоторых малоизвестных страницах истории ЛДПР, развеял мифы о членах семьи покойного руководителя и поделился своими наблюдениями о нем. При этом сам Беляк в партии не состоял.

"Партия поначалу умещалась на одном диване"

В начале беседы Сергей Беляк рассказал, почему показанный уже дважды по телевидению фильм вызвал его негодование:

«Меня возмутил сам факт появления этого фильма на федеральном канале. Фильм явно направлен против Жириновского, причем это сделано вскоре после того, как было принято решение о 80-летнем праздновании юбилея политика.



Я был одним из тех, кто стоял у истоков этой партии – сам Жириновский, Станислав Михайлович Жебровский и я. Я писал тогда многие пункты партийного устава и программы по просьбе Владимира Вольфовича. Мы втроем, включая тогдашнего управляющего делами ЛДПР Валентина Минакова, в 1992 году занимались регистрацией организации в Минюсте. Штаб-квартира партии тогда располагалась в Рыбниковом переулке столицы».

Дело в том, что Либерально-демократическая партия Советского Союза (ЛДПСС) была запрещена, якобы нашли какие-то "мертвые души", хотя российский Минюст не имел права это делать, пришлось регистрировать ЛДПР. Схожая ситуация в ту пору была у коммунистов, но у них уже были какие-то небольшие партии, на основе одной из них и появилась КПРФ.

– Ряды партии, особенно после запрета, были немногочисленны, что признавали позднее создатели.

– Действительно, партия тогда, можно сказать, умещалась на одном диване. И практически все, кто начинал с Жириновским, попросту разбежались. В частности, Андрей Архипов, который с 1990 года был пресс-секретарем организации. Он вообще умел придумывать разные вещи, довольно необычные для того времени. Скажем, однажды запустил байку, что Владимир Вольфович, будучи на отдыхе, спас тонущего в море ребенка. В благодарность его отец вступил в партийные ряды, причем партбилет ему был вручен тут же, на пляже. Заметка об этом была опубликована в "Аргументах и фактах", где работал Архипов, разошлась по СМИ всей страны.

Архипов привел в феврале или марте 1992-го Сергея Жарикова – музыканта, культуролога, журналиста. Причем в фильме "Загадка Жириновского" Жариков засветился как якобы его советник с 1991 по 1993 год, что является неправдой.

На самом деле он был всего лишь редактором газеты "Сокол Жириновского" – приложения к газете "Либерал", причем не более десяти месяцев в 1992 году и никаким советником не был. Он привычно рассказывал старые анекдоты и байки про Владимира Вольфовича, услышанные от других людей.

Жариков также рассуждал о сыне Жириновского – Игоре Лебедеве, которого видел всего пару раз, причем издали. Говорил что-то там про Дубай, хотя за пределы России ни разу не выезжал. Сережа мой давний приятель, но этим появлением в фильме меня сильно разозлил и расстроил, конечно.

От редакции:

В фильме "Загадка Жириновского" упоминалась якобы существующая недвижимость покойного лидера ЛДПР в Дубае.

Судились ради пиара

– Не исключено, что авторы хотели придать фильму своеобразную остроту.

– Я точно знаю, что в качестве экспертов, комментаторов в фильм поначалу приглашались другие люди, однако позднее их вычеркнули из списка героев. Для видимости объективности привлекли бывшего вице-мэра Москвы Владимира Ресина и нынешнего главу партии Леонида Слуцкого.

Появился также художник Никас Сафронов, который каждой бочке затычка. Пригласили некоего журналиста Андрея Тюняева, который нес что-то. При этом человек говорит непонятно что, будучи не знакомым с героем фильма. Я лично знал как самого Жириновского, так и его семью, детей, внуков. После выхода фильма я опубликовал резкие посты в соцсетях с критикой фильма. За них меня благодарила его бывшая супруга Галина Александровна, с которой я поддерживаю связь.

– Возможно, настроение фильма продиктовали неизвестные пока недоброжелатели Жириновского. Не секрет, что Владимир Вольфович за словом в карман не лез и мог с ходу выдать нелестные характеристики в адрес оппонента. Насколько часто вам приходилось защищать его в суде после таких выпадов? Кроме того, сам лидер ЛДПР тоже порой обращался в суды.

– Сразу замечу, что нам приходилось судиться в основном ради того, чтобы прорвать информационную блокаду, которую режим Ельцина установил для ЛДПР. Потому что о каких-то партийных мероприятиях пресса практически не писала, а вот судебные дела освещала охотно. Не забывайте, что интернета в ту пору не было, приходилось изыскивать приемы, чтобы засветиться в крупных федеральных СМИ.

На самого Жириновского в суд подавали редко. Запомнилось разбирательство по иску Амана Тулеева, когда председатель ЛДПР назвал его главой бандитов. Я предложил ему помириться с губернатором Кузбасса, он мне ответил: "Ты всех жалеешь, мира хочешь". Я говорю Вольфовичу, что он не прав. Ну какой Тулеев глава бандитов? Предложил ему помочь решить дело миром по своим каналам. Если не получится – затянем процесс, вплоть до избирательной кампании. А там он придет в суд лично и выступит, получится бесплатное предвыборное выступление, которое будет освещено в прессе.

Жириновскому поначалу мои слова не понравились, однако часов в десять вечера приезжаю домой, звонок от него: "Сережа, ты все правильно сказал. Так и поступим. Спасибо тебе".

– Чем закончилась эта история?

– Тулеев был неглупый человек, царство ему небесное. Мы нашли общий язык. Еще хотел упомянуть разбирательство по делу Тишковской – депутата Госдумы, которую Жириновский оттаскал за волосы в сентябре 1995 года. В суде ее представительница несколько раз произносила для связки, так сказать, слово ".ля". Я первый раз подумал, что ослышался, но потом она отчетливо произнесла это ругательство еще и еще. И судьи вынуждены были на это все спокойно реагировать.

9 сентября 1995 года в Госдуме произошли две драки – депутата Николая Лысенко с Глебом Якуниным, к которой подключились Владимир Жириновский с Евгенией Тишковской. Российские и мировые СМИ тогда обошел кадр, на котором лидер ЛДПР держит за волосы представительницу фракции "Новая региональная политика". Тишковская подала иск о защите чести и достоинства к Жириновскому, который не был удовлетворен. Однако в поддержку главы либерал-демократов в Госдуме была распространена листовка, которую Тишковская сочла оскорбительной. За эту листовку на партийную фракцию был наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.

"Березовский делился информацией и внимательно слушал"

– В фильме упомянутый вами Сергей Жариков сообщил, что лидер ЛДПР называл своего сына подлецом.

– Да, в фильме вытащили этот жареный факт, что сын поменял фамилию. В конце концов это его личное дело. Никто не знает, что произошло между отцом и сыном. Могу только сказать: когда Владимир Вольфович был в больнице, приходил в себя – он ждал, что придет Игорь, но попал под нехорошее влияние. Опять же, мало кто знает, что болезнь унесла его не сразу. В последние месяцы ему было очень непросто. Приоткрою тайну, он порой не узнавал депутатов. Лечение, лекарства не помогли. Организм не справился.

Что касается того, как он назвал сына, это старая история. В 1991 году на Пятом канале, тогда еще Ленинградском телевидении, были дебаты кандидатов в президенты РСФСР. Были Жириновский, Тулеев, еще кто-то, Ельцин не пришел – пустое кресло так весь эфир и простояло. И ведущая Бэлла Куркова задала участникам один вопрос: расскажите о своих детях. И каждый кандидат рассказывал. А Жириновский был в смокинге, с бабочкой и говорит: а мой сын подлец.

Почему он так сказал? Игорь в 1991 году бросил МГУ, покрасил волосы, ходил в заклеенных изолентой очках, связался с какими-то панками. Вольфович был зол на него. Пока говорил Тулеев, он понял, что если сейчас начнет таким же образом хвалить своего сына, это будет банально. И когда до него дошла речь, выдал эту короткую фразу. Он понимал, что у многих зрителей нелады с детьми, и они воспримут его заявление как что-то близкое им, иначе, чем унылые монологи других кандидатов.

– В последнее время в прессе немало говорят о предсказаниях Жириновского, которые сбываются.

– Владимир Вольфович был очень образованным и умным, прекрасно информированным человеком, а также замечательным аналитиком. Что необходимо для хорошего анализа? Владение логикой, понимание ее законов. Надо знать историю, прошлое и обладать информацией о настоящем, чтобы понять, как в этой ситуации будут действовать различные субъекты.

Кроме того, он был отлично информирован о многих вещах. К нему постоянно приезжали политики, чиновники, генералы, представители спецслужб – в кабинет в Госдуме, домой, на дачу. Официально и в частном порядке. Тот же Березовский, сам будучи очень хитрым человеком, разговаривал с ним, рассказывал о многом и ждал: что скажет на это Владимир Вольфович, ему было важно услышать мнение этого человека. Так что никаким предсказателем он не был: хорошая информированность плюс великолепная способность анализировать.

"Бьют по Слуцкому"

– Жириновского порой называют создателем многих политтехнологических приемов, которые используют и по сей день. Он сам предлагал идеи или умел подобрать команду, которая их генерировала?

– Мы все используем какие-то идеи, мысли, образы или что-то еще. Скажем, Маяковский умел перерабатывать многие образы, рифмы, превращать их в замечательные стихотворения. Или Джон Леннон, когда писал песню Come Together, опирался на один из хитов Чака Берри, потом что-то прочел в газете, в голове появились некие образы, которые он воплотил. И таких примеров множество.

В этом плане Жириновский ничем не отличался от нас, он был широко образованный и талантливый человек. Кроме того, он очень быстро реагировал, схватывал на лету. Мог услышать какую-то мысль, не обязательно от члена своей команды, а вообще от постороннего человека. Именно благодаря быстрой реакции он завоевал популярность еще в начале своей политической деятельности. Помните, еще в Советском Союзе видные политики сидели в Политбюро, были важные, публичную активность сами проявляли редко. А тут на политической сцене появился человек, который говорит то, что думает, постоянно общается с массами и все такое.

– Как будет отмечаться 80-летие Жириновского в будущем году?

– Как известно, создана государственная комиссия по юбилею. Видимо, будут различные конференции, крупные мероприятия. Возможно, в его честь назовут улицу. Человек оставил свой след в истории. Потому что построить партию и вывести на такой уровень – это в нашей истории уникальный случай. Конечно, сейчас нам Жириновского не хватает. И возмущает, что в этих условиях, когда власть дала добро на празднование юбилея, появляется такой фильм, где 80% лжи и только 20 – правды. Наверняка это удар по нынешнему руководителю партии Слуцкому и вообще по линии партии. Кому это надо сейчас, в условиях боевых действий, когда многие партии смягчают критику власти? Остается только предполагать.