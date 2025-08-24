Умер актер Джерри Эдлер, известный по сериалу "Клан Сопрано"

Мужчина скончался в возрасте 96 лет

Джерри Эдлер / Фото: кадр из фильма "Клан Сопрано"

Американский актер и режиссер Джерри Эдлер, известный по ролям в культовых сериалах "Клан Сопрано" и "Хорошая жена", скончался в возрасте 96 лет. Информацию о его смерти подтвердила семья артиста, сообщает издание Hollywood Reporter.

Эдлер родился в 1929 году в Нью-Йорке. Начал карьеру в индустрии развлечений как театральный режиссер в 1951 году, работая над бродвейскими мюзиклами "Яблоня", "О тебе я пою" и "Моя прекрасная леди". Позже он стал помощником режиссера в знаменитой мыльной опере "Санта-Барбара".

Актерская карьера Эдлера началась относительно поздно – после 60 лет. Его дебютной ролью стало появление в фантастическом сериале "Квантовый скачок". Зрителям он запомнился по работам в таких проектах, как "Бруклинский мост", "Загадочное убийство в Манхэттене", "Этим утром в Нью-Йорке" и "Самый жестокий год".

Эдлер оставался активным в профессии до последних лет жизни, демонстрируя невероятное творческое долголетие. Его наследие включает как режиссерские работы, так и многочисленные актерские роли в кино и на телевидении.