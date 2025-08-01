Умер актер из сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" Максим Глотов

Его тело обнаружили в собственной квартире в Москве

01 августа 2025, 20:00, ИА Амител

Максим Глотов / Фото: кадр из фильма "Стенограмма судьбы" (2021)

В Москве умер 60-летний актер сериалов "Раневская", "Содержанки" и "Склифосовский" Максим Глотов. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, днем 1 августа его тело нашли в собственной квартире на улице Вучетича.

В фильмографии артиста более 120 кинолент, среди которых "Содержанки-3", "Раневская", "Душегубы", "Оптимисты", "Склифосовский", "Глухарь" и другие.

Как уточняет Telegram-канал, Глотов не общался с близкими несколько месяцев, а незадолго до смерти работал водителем. Родные артиста сейчас проживают в Одессе.