Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко

22 июля 2025, 19:39, ИА Амител

Михаил Тарасенко / Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Депутат Госдумы Михаил Тарасенко скончался на 78-м году жизни. Об этом во время заседания Госдумы заявил спикер Вячеслав Володин. Трансляция ведется на официальном сайте нижней палаты парламента.

По словам Володина, причиной стала длительная тяжелая болезнь.

"Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который на протяжении с 2007 года с нами в этом зале работал, а сегодня ушел из жизни…" – сказал он.

Спикер добавил, что Тарасенко был отзывчивым, добрым человеком и помогал людям. Парламентарии почтили память Тарасенко минутой молчания.

Михаил Васильевич Тарасенко родился 21 ноября 1947 года в Таганроге. Сначала окончил Таганрогский металлургический техникум, а в 1974 году получил высшее образование, окончив Всесоюзный заочный политехнический институт. Позднее, в 1989 году, окончил Академию общественных наук при Центральном Комитете коммунистической партии Советского Союза.

Впервые избрался в Госдуму от партии "Единая Россия" в 2007 году. Переизбирался в 2011 и 2016 годах.