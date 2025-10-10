Умер исполнитель легендарной песни "Молодая" Ефрем Амирамов
Он скончался на 70-м году жизни после продолжительной болезни
10 октября 2025, 10:10, ИА Амител
Ушел из жизни певец Ефрем Амирамов, исполнитель российского хита 1990-х "Молодая". Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Амирамов умер в больнице на 70-м году жизни. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Последние несколько лет музыкант болел.
Как пишет Mash, певец попал в больницу с сепсисом.
«Медики установили специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость из ран и тканей», – сказано в публикации.
Однако пиар-менеджер музыканта Виктория Воропай не стала называть причину смерти. Она отметила, что медицинского заключения еще не было. Такую информацию приводит ТАСС.
Где и когда состоится прощание с артистом, пока неизвестно.
Ефрем Амирамов родился в 1956 году в Нальчике. Стал известен благодаря песне "Молодая", которую впервые исполнил в 1990-х годах. В 2004 году стал лауреатом премии "Шансон года". Удостоен звания народного артиста Ингушетии и заслуженного артиста Кабардино-Балкарии.
11:58:44 10-10-2025
Опачки...
16:33:34 10-10-2025
Гость (11:58:44 10-10-2025) Опачки...... вот именно
11:59:19 10-10-2025
Кто это и на кой это знать?
А про песню "Старая" тоже расскажите.
13:38:49 10-10-2025
легендарная песня? вы смеётесь что ли? 🤦
"Smells like teen spirit", "Yesterday", "Катюша", "Stairway to heaven", "Tutti-frutti"- примерно так звучат легендарные песни. запишите, чтобы не забыть.
список могу продолжить по заявкам радиослушателей, но песни "Молодая" в нем никогда не будет.
14:11:49 10-10-2025
Элен без ребят (13:38:49 10-10-2025) легендарная песня? вы смеётесь что ли? 🤦"Smells like te... Такая же легендарная, как "Домик окнами в сад" и "Ах, какая женщина!"
17:08:26 10-10-2025
Гость (14:11:49 10-10-2025) Такая же легендарная, как "Домик окнами в сад" и "Ах, какая ... вы, конечно, можете слушать что и кого угодно, о вкусах не спорят, но! легендарные песни не теряют своей актуальности десятилетия, вносят что- то новаторское в мир музыки, выделяются своей уникальностью итд.
в чем легендарность вышеназванных вами кабацких трёх аккордов для пьяных в сопли баб- прошу объяснить.
а лучше- слушайте хорошую музыку, а не вот это вот все.
23:15:48 11-10-2025
Гость (14:11:49 10-10-2025) Такая же легендарная, как "Домик окнами в сад" и "Ах, какая ... Кабацкое ниачомное еще вспоминайте
14:11:53 10-10-2025
Элен без ребят (13:38:49 10-10-2025) легендарная песня? вы смеётесь что ли? 🤦"Smells like te... Есть еще Песнь песней.
17:24:37 10-10-2025
Гость (14:11:53 10-10-2025) Есть еще Песнь песней.... мы тут о популярной музыке говорим, а ваши странные увлечения держите, пожалуйста, при себе.
23:15:08 11-10-2025
Элен без ребят (13:38:49 10-10-2025) легендарная песня? вы смеётесь что ли? 🤦"Smells like te... Агы. А ведь молодая с тех пор состарилась. И че-то об этом не пел?)
23:13:38 11-10-2025
Ни хренатне знаем, нт одной песни не слышали. Шансон ресторанный не приветствуем.