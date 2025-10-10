Умер исполнитель легендарной песни "Молодая" Ефрем Амирамов

Он скончался на 70-м году жизни после продолжительной болезни

10 октября 2025, 10:10, ИА Амител

Ефрем Амирамов / Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Ушел из жизни певец Ефрем Амирамов, исполнитель российского хита 1990-х "Молодая". Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Амирамов умер в больнице на 70-м году жизни. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Последние несколько лет музыкант болел.

Как пишет Mash, певец попал в больницу с сепсисом.

«Медики установили специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость из ран и тканей», – сказано в публикации.

Однако пиар-менеджер музыканта Виктория Воропай не стала называть причину смерти. Она отметила, что медицинского заключения еще не было. Такую информацию приводит ТАСС.

Где и когда состоится прощание с артистом, пока неизвестно.

Ефрем Амирамов родился в 1956 году в Нальчике. Стал известен благодаря песне "Молодая", которую впервые исполнил в 1990-х годах. В 2004 году стал лауреатом премии "Шансон года". Удостоен звания народного артиста Ингушетии и заслуженного артиста Кабардино-Балкарии.