05 ноября 2025, 07:30, ИА Амител

Юрий Николаев / Фото: nikolaevtv.ru

На 77-м году жизни скончался народный артист России Юрий Николаев. Причиной смерти стала продолжительная борьба с онкологическим заболеванием, об этом сообщил в своем Telegram-канале артист балета Николай Цискаридзе.

«Совсем недавно мы в эфире "Сегодняшний вечер" вместе отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд... И вот только что пришло известие, что его не стало... Как горько!» – написал он.

По данным источников, Николаеву стало плохо дома, после чего его госпитализировали в реанимацию, но врачи не смогли спасти жизнь телеведущего. Как отмечают СМИ, артист страдал от рака легких, с которым боролся с нулевых годов.

Юрий Николаев был одним из самых известных телеведущих страны. Он вел такие популярные программы как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Большая перемена", "Танцы со звездами" и "Достояние Республики".

В октябре 2025 года телеведущего госпитализировали из-за проблем с дыханием. Тогда состояние Николаева вызывало серьезные опасения: у него наблюдались сильная одышка, кашель, головокружение и слабость. Телеведущий с трудом говорил и падал при ходьбе.