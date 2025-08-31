Умерла 16-кратная рекордсменка Книги рекордов России Мария Колтакова
Ветеран ВОВ ушла из жизни в возрасте 104 лет
31 августа 2025, 18:35, ИА Амител
Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ), участница Курской битвы, 16-кратная рекордсменка Книги рекордов России Мария Колтакова, известная как "железная бабушка", умерла на 104-м году жизни. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.
"Железная бабушка" принимала участие в экстремальных гонках в Сочи, летала на реактивном самолете Л-29 в Северной Осетии, управляла танком Т-72 в Белгороде, а также в составе экипажа летала на планере "Бланик" Л-13 в Белгородской области.
Женщина участвовала в турнире по стрельбе из пневматического пистолета и стала самой возрастной участницей в истории, а также стала самым возрастным участником соревнований по джип-триалу. 100-летний юбилей Колтакова отметила рекордом – в течение 100 секунд она стояла на гвоздях.
19:47:59 31-08-2025
короче.
Бабуля делала рекорды для книги Гинес"ова.
А так же является видеоблогером.
И ей стоит отдать дань уважения что в таком возрасте остаётся в здравом уме. ( в отличии от некоторых депутатов)
19:53:55 31-08-2025
Хорошо пожила бабушка! Молодец!
20:45:30 31-08-2025
Я протестую! Не умерла! Человек неуничтожим. Уснула...
06:26:59 01-09-2025
Гость (20:45:30 31-08-2025) Я протестую! Не умерла! Человек неуничтожим. Уснула...... Откуда информация?
04:46:12 01-09-2025
Лучше бы бабушка пирожки внучатам пекла