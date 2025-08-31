Умерла 16-кратная рекордсменка Книги рекордов России Мария Колтакова

Ветеран ВОВ ушла из жизни в возрасте 104 лет

31 августа 2025

Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ), участница Курской битвы, 16-кратная рекордсменка Книги рекордов России Мария Колтакова, известная как "железная бабушка", умерла на 104-м году жизни. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

"Железная бабушка" принимала участие в экстремальных гонках в Сочи, летала на реактивном самолете Л-29 в Северной Осетии, управляла танком Т-72 в Белгороде, а также в составе экипажа летала на планере "Бланик" Л-13 в Белгородской области.

Женщина участвовала в турнире по стрельбе из пневматического пистолета и стала самой возрастной участницей в истории, а также стала самым возрастным участником соревнований по джип-триалу. 100-летний юбилей Колтакова отметила рекордом – в течение 100 секунд она стояла на гвоздях.