Умерла легендарная итальянская актриса Клаудия Кардинале

Муза режиссеров Лукино Висконти и Федерико Феллини скончалась на 88-м году жизни

24 сентября 2025, 08:59, ИА Амител

Клаудия Кардинале / Фото: Zuma / TASS

Знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Франс Пресс".

«Она оставила нам наследие свободной и вдохновленной женщины – и как женщины, и как артистки», – цитирует издание ее агента Лорана Саври.

Как уточняет газета ANSA, артистка скончалась в окружении своих детей во французском городе Немур, где прожила несколько лет.

Известность Кардинале принесли роли в кинокартинах "Мать" и "Улица Паради, дом 588" режиссера Арни Вернея. Также она снималась в фильмах Федерико Феллини и Серджио Леоне.

Клаудия Кардинале родилась в Тунисе в 1938 году. Свою первую славу она получила, снявшись в короткометражной картине Рене Вотье "Золотые кольца" в 1952 году. С конца 1950-х годов снималась в полнометражных фильмах. Ее фильмография насчитывает более 120 работ.



В 1969 году актриса снялась в фильме "Красная палатка" советского режиссера Михаила Калатозова. В СССР это был первый кинопроект, снятый и профинансированный совместно с западной стороной. Как отмечает ТАСС, в своем интервью она призналась, что эта работа "стала незабываемым опытом". В Советском Союзе ее героиня навсегда полюбилась зрителям и стала идеалом красоты для многих мужчин.