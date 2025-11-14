Упаковка, бонусы, контент. Как продвигать медицинские клиники, когда падает спрос

Советы дали эксперты по диджитал

С августа 2025 года многие медицинские клиники отмечают падение: лиды подорожали, звонков меньше, даже постоянные пациенты стали откладывать визиты. Эксперты Коммуникационного агентства Zavod* говорят, что это тенденция, а не совпадение. Что с этим делать?

Все идет не по плану

С одной стороны, после июльского пика трат люди резко сократили расходы. Например, этому способствовали сборы детей в школу, рост "коммуналки" и продовольствия, а у бизнеса – пересмотр квартальных бюджетов. Медицину же многие до сих пор воспринимают как расходы, которые "можно отложить", пока совсем не станет тяжело.

Добавим к этому информационную усталость от постоянной рекламы, которая зачастую идентично настраивается на обещания идеальной кожи, улыбки, "волос навсегда". В результате уровень доверия падает, конверсия из просмотров – тоже.

«Рекламные ограничения тоже оказали влияние. Площадки ужесточили правила продвижения медицинских услуг, особенно это ощутимо в "Яндекс.Директе". Многие клиники не обновили рекламные материалы и потеряли показы, ведь часть объявлений просто не проходит модерацию», – отмечает специалист по интернет-продвижению Коммуникационного агентства Zavod Илья Соколов.

"Упаковка" – основа для ее успешного продвижения

Проблема в том, что большинство клиник продвигают услугу, а не бренд, говорят эксперты Zavod. Если ваша упаковка построена только на акциях и скидках, то вы играете в короткую игру. Падение рынка тут же срезает поток – потому что вы не удерживаете внимание, вы торгуете только "ценой".

Стоимость важна, но еще более важны сервис, включающий отработку клиента после процедуры, эффективность услуг и выстраивание доверия.

«Система лояльности отлично работает на удержание клиентов. Рынок падает – значит, выигрывает тот, кто умеет работать со своей базой. Если ваша клиника не внедрила систему накопительных бонусов, персональные предложения на дни рождения, напоминания о повторных процедурах – вы теряете минимум 20–30% возвратных клиентов. Пациенты возвращаются туда, где им удобно, выгодно и понятно», – рассказывает руководитель Коммуникационного агентства Zavod Надежда Клаус.

Что касается контента, то для выстраивания лояльности стоит пойти через:

раскрытие личностей врачей;

реальные отзывы и кейсы пациентов;

честную визуальную упаковку без явных фотостоков и фильтров;

экспертный, обучающий контент, через который вы не продаете, а объясняете.

А вот что касается размещения на агрегаторах "Продокторов", Zoon*, NaPopravku* и других, то, как отмечают специалисты, с ними все не так просто. С одной стороны, при грамотном оформлении карточки компании и вливании рекламного бюджета они дают поток, но, с другой стороны, он нестабилен, а главное – пациент остается лоялен не вам, а агрегатору. По сути, вы арендуете поток. И как только ставки на размещения поднимутся – поток исчезнет.

Поэтому правильная стратегия будет заключаться в том, чтобы использовать агрегаторы как одну из возможных точек контакта, но сделать упор все-таки на собственную базу: CRM*, рассылки, контент с врачами.

С чего начать?

«Перед тем как распределять бюджет на новый месяц, проведите аудит упаковки – с точки зрения доверия, а не дизайна. Проверьте все активные рекламные креативы: проходят ли они модерацию, соответствуют ли новым требованиям. Усильте вовлекающий контент: видео с врачами, честные ответы на популярные вопросы, демонстрация процесса. Запустите программу лояльности – даже простую, на СМС или телеграм-боте. И самое важное – перестаньте продавать услугу. Продавайте комфорт, заботу и уверенность», – подытоживает руководитель агентства.

Сегодня медицина – это не про "где дешевле", а про "кому я доверю себя". И если вы строите бренд, который транслирует уверенность, а не только акции – даже если рынок упадет сильнее, вы устоите.

