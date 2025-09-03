Ущерб по делу банды, грабившей участников СВО в Шереметьево, вырос до 3 млн рублей
В деле фигурируют около 30 человек
03 сентября 2025, 12:39, ИА Амител
Размер ущерба в уголовном деле о преступной группировке, промышлявшей вымогательством в аэропорту Шереметьево у прибывающих участников спецоперации, вырос до трех миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщил адвокат одного из обвиняемых Павел Чигилейчик, отметив, что изначально речь шла лишь о сумме около миллиона.
По версии следствия, в деле фигурируют около 30 человек, среди которых предполагаемый лидер банды Алексей Кабочкин. Схема заключалась в том, что военным, прилетающим в Москву, навязывали услуги такси по заведомо завышенным тарифам. Вместо стандартных двух тысяч рублей с них требовали десятки тысяч, суммы доходили до 40 и даже 90 тысяч. Отказывающихся платить запугивали физической расправой.
«В частности, моему подзащитному Дмитрию Боглаеву инкриминировали около 50 тысяч рублей», – добавил Чигилейчик.
Особую тревогу вызывает то, что в преступную сеть, как утверждают следователи, входили сотрудники правоохранительных органов. Они передавали информацию о прилетах военнослужащих, облегчая действия злоумышленников. Сейчас расследование продолжается, фигурантам грозят серьезные сроки.
