Встречу на высшем уровне уже согласовали, идет проработка саммита

07 августа 2025, 15:15, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Россия и США договорились о встрече лидеров двух государств - Владимира Путина и Дональда Трампа. В настоящее время идет проработка саммита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Со слов дипломата, переговоры на высшем уровне состоятся в ближайшие дни:

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа».

В данный момент стороны занимаются проработкой саммита.

Ранее газета The New York Times сообщала, что переговоры российского и американского лидеров могут состояться уже на следующей неделе. Как писал CNN, Трамп поручил своим помощникам начать срочную подготовку к встречам с Путиным и Зеленским. По данным телеканала, место этих встреч пока не определено, но обсуждаются несколько вариантов.