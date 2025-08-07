НОВОСТИПолитика

Ушаков: Путин и Трамп встретятся "в ближайшие дни"

Встречу на высшем уровне уже согласовали, идет проработка саммита

07 августа 2025, 15:15, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Россия и США договорились о встрече лидеров двух государств - Владимира Путина и Дональда Трампа. В настоящее время идет проработка саммита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Со слов дипломата, переговоры на высшем уровне состоятся в ближайшие дни:

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа».

В данный момент стороны занимаются проработкой саммита.

Ранее газета The New York Times сообщала, что переговоры российского и американского лидеров могут состояться уже на следующей неделе. Как писал CNN, Трамп поручил своим помощникам начать срочную подготовку к встречам с Путиным и Зеленским. По данным телеканала, место этих встреч пока не определено, но обсуждаются несколько вариантов.

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Правда ли Путин скоро может встретиться с Трампом и как прошел визит Уиткоффа в Россию?

6 августа глава государства принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, и после этого СМИ сообщили о готовящейся встрече Путина с Трампом
Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

08:11:58 08-08-2025

Трамп дал срок до сегодня. Сегодня будут санкции. А Байден так не мог почему то

  -1 Нравится
Ответить
