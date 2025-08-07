Ушаков: Путин и Трамп встретятся "в ближайшие дни"
Встречу на высшем уровне уже согласовали, идет проработка саммита
07 августа 2025, 15:15, ИА Амител
Россия и США договорились о встрече лидеров двух государств - Владимира Путина и Дональда Трампа. В настоящее время идет проработка саммита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.
Со слов дипломата, переговоры на высшем уровне состоятся в ближайшие дни:
«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа».
В данный момент стороны занимаются проработкой саммита.
Ранее газета The New York Times сообщала, что переговоры российского и американского лидеров могут состояться уже на следующей неделе. Как писал CNN, Трамп поручил своим помощникам начать срочную подготовку к встречам с Путиным и Зеленским. По данным телеканала, место этих встреч пока не определено, но обсуждаются несколько вариантов.
08:11:58 08-08-2025
Трамп дал срок до сегодня. Сегодня будут санкции. А Байден так не мог почему то