Правда ли Путин скоро может встретиться с Трампом и как прошел визит Уиткоффа в Россию?

6 августа глава государства принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, и после этого СМИ сообщили о готовящейся встрече Путина с Трампом

07 августа 2025, 13:00, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин 6 августа принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщила пресс-служба Кремля. После этого появились новости о том, что Владимир Путин может встретиться с президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским. Также и российская, и американская сторона заявили о прогрессе в переговорах. Подробнее – в материале amic.ru.

Как закончилась встреча Путина и Уиткоффа?

Детали переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле пока остаются неизвестными. Помощник главы РФ Юрий Ушаков в беседе с ТАСС оценил разговор как "полезный и конструктивный". Кроме того, Ушаков сказал РИА Новости, что Путин передал Трампу через Уиткоффа некие сигналы по Украине. Агентство Bloomberg писало, что во время переговоров мог обсуждаться взаимный мораторий на авиаудары Украины и России.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X (заблокирована в РФ) также отметил, что в переговорном процессе "наблюдается прогресс, и позитивные силы будут преобладать".

Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что в ходе встречи "был достигнут большой прогресс". Также он добавил, что проинформировал европейских союзников, и отметил готовность всех сторон завершить конфликт. Над этим он пообещал "работать в ближайшие дни и недели".

Госсекретарь США Марко Рубио также выступил с заявлением, что США теперь лучше понимают условия России по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что ключевыми на переговорах станут вопросы территориального урегулирования, передает его слова 360.ru.

После встречи Путина и Уиткоффа с Трампом поговорил и президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС. Зеленский в своем телеграм-канале написал, что они обсудили то, что было озвучено в Москве. Украинский президент отметил, что в обсуждении участвовали и европейские лидеры. После разговора с Трампом Зеленский также заявил, что "Россия, похоже, больше настроена на прекращение огня", и подчеркнул, что "всем нужен долгий и надежный мир".

Встреча Путина и Уиткоффа / Фото: kremlin.ru

Правда ли Путин и Трамп могут встретиться?

The New York Times написала, что Трамп в ближайшее время может встретиться с Владимиром Путиным. Все потому, что встреча главы РФ с Уиткоффом якобы прошла "продуктивнее, чем ожидалось", отметил Трамп в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Издание указывает, что после встречи Трампа и Путина могут состояться трехсторонние переговоры уже с участием Зеленского. При этом европейских лидеров на встрече якобы быть не должно.

Сам Трамп заявил о том, что есть "хорошие перспективы" на проведение встречи с Владимиром Путиным.

«Мы настроены решительно. Сегодня состоялись очень хорошие переговоры с президентом Путиным», – передает RTVI сказанные Дональдом Трампом слова журналистам в Белом доме.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио не исключил и возможности телефонного разговора Трампа и Путина в ближайшие несколько дней. Также он отметил, что проведение встречи Трампа и Путина будет зависеть от прогресса в сближении позиций России и Украины, пишет "Коммерсантъ".

Когда Путин и Трамп могут встретиться?

По информации The New York Times, переговоры могут состояться уже на следующей неделе. CNN написал, что Дональд Трамп уже поручил своим помощникам начать срочную подготовку к встречам с Путиным и Зеленским. Телеканал сообщает, что место этих встреч пока не определено, но обсуждаются несколько вариантов.

Путин и Трамп / Фото: kremlin.ru

Это не первый визит Уиткоффа в Россию?

Нет, визит был уже пятым в 2025 году. Ранее Уиткофф приезжал в Россию 11 февраля, 13 марта, 11 и 25 апреля.

А что с американскими санкциями?

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что разочаровался отсутствием прогресса в переговорном процессе и дал России сначала 50 дней на прекращение огня, а затем сократил этот срок до десяти дней. Он истекает в пятницу, 8 августа. После этого президент США обещал ввести новые санкции и пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если прогресса в переговорном процессе так и не будет.

Между тем в день встречи Путина и Уиткоффа Трамп подписал указ, который ввел дополнительные 25-процентные пошлины на импорт товаров из Индии за закупки нефти из России как напрямую, так и через посредников. Таким образом, общий размер сборов с индийских товаров составит 50%. Данные тарифы начнут действовать через 21 день после подписания документа. Также в документе сказано, что подобные действия могут принять против любой страны, которая покупает нефть из России. В МИД Индии уже назвали пошлины несправедливыми, необоснованными и неразумными, пишет Reuters. Также там пообещали сделать все, чтобы "защитить свои национальные интересы".

В ближайшее время США могут ввести новые "вторичные санкции" против России и ее торговых партнеров, передает слова Трампа РБК. В частности, США могут ввести дополнительные пошлины в отношении Китая и других стран. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Трамп примет решения по новым санкциям против России к 8 августа в течение 24–36 часов.