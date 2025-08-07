Ушаков заявил, что Россия получила от США вполне приемлемое предложение на переговорах

Сами переговоры ориентировочно пройдут на следующей неделе

07 августа 2025

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Россия в ходе переговоров получила от США предложение, которое российской стороне "представляется вполне приемлемым". Как сообщает РБК, об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, комментируя договоренности о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Помощник президента вновь ответил, что пока не может раскрыть место встречи президентов России и США, сами переговоры ориентировочно пройдут на следующей неделе.

По информации польского издания Onet, Уиткофф выступил с "весьма выгодным предложением": оно включает в себя прекращение огня, фактическое признание территориальных приобретений России путем откладывания вопроса "на 49 или 99 лет", а также снятие с Москвы большинства санкций.