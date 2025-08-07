НОВОСТИПолитика

Ушаков заявил, что Россия получила от США вполне приемлемое предложение на переговорах

Сами переговоры ориентировочно пройдут на следующей неделе

07 августа 2025, 19:10, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Россия в ходе переговоров получила от США предложение, которое российской стороне "представляется вполне приемлемым". Как сообщает РБК, об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, комментируя договоренности о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Помощник президента вновь ответил, что пока не может раскрыть место встречи президентов России и США, сами переговоры ориентировочно пройдут на следующей неделе.

По информации польского издания Onet, Уиткофф выступил с "весьма выгодным предложением": оно включает в себя прекращение огня, фактическое признание территориальных приобретений России путем откладывания вопроса "на 49 или 99 лет", а также снятие с Москвы большинства санкций. 

Комментарии 2

Гость

23:45:19 07-08-2025

И отказалась побеждать Украину ?

Гость

09:59:17 08-08-2025

предложение --- от которого невозможно отказаться. Байден такого предложения сделать не мог почему то

