Ушаков заявил, что Россия получила от США вполне приемлемое предложение на переговорах
Сами переговоры ориентировочно пройдут на следующей неделе
07 августа 2025, 19:10, ИА Амител
Россия в ходе переговоров получила от США предложение, которое российской стороне "представляется вполне приемлемым". Как сообщает РБК, об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, комментируя договоренности о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
Помощник президента вновь ответил, что пока не может раскрыть место встречи президентов России и США, сами переговоры ориентировочно пройдут на следующей неделе.
По информации польского издания Onet, Уиткофф выступил с "весьма выгодным предложением": оно включает в себя прекращение огня, фактическое признание территориальных приобретений России путем откладывания вопроса "на 49 или 99 лет", а также снятие с Москвы большинства санкций.
23:45:19 07-08-2025
И отказалась побеждать Украину ?
09:59:17 08-08-2025
предложение --- от которого невозможно отказаться. Байден такого предложения сделать не мог почему то