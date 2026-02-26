Ушел из жизни сооснователь культовой группы Wu-Tang Clan Оливер Грант

26 февраля 2026, 09:37, ИА Амител

Оливер Грант / Фото: соцсети группы

Один из ключевых людей в истории хип-хоп-группы Wu‑Tang Clan Оливер Грант, известный под псевдонимом Power, умер на 53-м году жизни. О смерти сооснователя коллектива сообщили сами музыканты в социальной сети X. Причины кончины не раскрываются.

В официальном аккаунте группы появилось короткое сообщение: "Покойся с миром, Power".

Wu-Tang Clan был основан в 1992 году и со временем стал одним из самых влиятельных коллективов в истории хип-хопа, регулярно выступающих с мировыми турами и собирающих многотысячные залы. На раннем этапе существования группы Грант сыграл важную, но не всегда заметную для публики роль. В период подготовки дебютного альбома Enter the Wu‑Tang (36 Chambers) он помогал оплачивать студийную работу, находил финансирование и выстраивал финансовую модель проекта, который формировался вокруг RZA и Ol’ Dirty Bastard.

Несмотря на сложные характеры и разрозненные истории участников, именно Грант, по словам людей из окружения группы, сумел наладить устойчивую инфраструктуру и контроль денежных потоков. В середине 1990-х он также стоял у истоков бренда Wu Wear — одного из первых крупных мерч-проектов в хип-хоп-индустрии, который впоследствии превратился в многомиллионный бизнес.

Вклад Оливера Гранта в развитие Wu-Tang Clan во многом оставался за кадром, однако именно его работа помогла коллективу вырасти из локального проекта в глобальный музыкальный бренд.