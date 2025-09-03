НОВОСТИПроисшествия

Ушел из жизни создатель легендарного штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин

Ему был 91 год

03 сентября 2025, 15:10, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
На 92-м году жизни скончался выдающийся советский и российский авиаконструктор Юрий Викторович Ивашечкин, стоявший у истоков создания знаменитого штурмовика Су-25 "Грач". Об этом сообщает Telegram-канал "Военный осведомитель".

«Юрий Ивашечкин посвятил авиационной промышленности более полувека, пройдя путь от инженера до главного конструктора ОКБ имени Сухого. Под его руководством и при непосредственном участии создавались такие легендарные самолеты, как Су-9, Су-15, Су-24 и Су-25. В 2000-х годах авиаконструктор возглавил проект по созданию пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100», – пишут в публикации.

Ивашечкин начинал свою карьеру в НИИ парашютно-десантного снаряжения, где разработал парашют для сверхзвукового бомбардировщика Т-4. За значительный вклад в развитие отечественной авиации был удостоен Государственной премии СССР и награжден орденами Трудового Красного Знамени и "Знак Почета".

Мусик

15:25:25 03-09-2025

дюжая машина - под 2 тысячи грачей сделали всех модификаций.
Благодарность Русским Инженерам, Честь и Хвала!

Гость

16:28:12 03-09-2025

Мусик (15:25:25 03-09-2025) дюжая машина - под 2 тысячи грачей сделали всех модификаций.... Ух ты ж мир+дверь+мяч! Су-25 сделано порядка 800 единиц. Не было в ссср-е 60 штурмовых полков хоть плачь! Да и у грызунов сил столько не было. Су-25 производили грызуны в Тбилиси. Сделали порядка 580 штук. +200 штук учебных - Улан-Уде.

Мусик

16:49:14 03-09-2025

Гость (16:28:12 03-09-2025) Ух ты ж мир+дверь+мяч! Су-25 сделано порядка 800 единиц. Не ... Су-25 (базовый): около 1320 единиц.
Су-25УБ (учебно-боевой): около 200 единиц.
Су-25УТГ (учебно-тренировочный): около 15 единиц.
Су-25М1 (модернизированный): не менее 26 единиц.

Гость

17:36:12 03-09-2025

Мусик (16:49:14 03-09-2025) Су-25 (базовый): около 1320 единиц.Су-25УБ (учебно-боево... трындеть ек мешки ворочать
Тбилисское авиационное производственное объединение им. Г. М. Димитрова министерства авиационной промышленности СССР (предприятие А-1186),Су-25 — 582 шт. (1979—1989 гг);
Улан-Удэнское авиационное производственное объединение министерства авиационной промышленности СССР (предприятие Р-6759). Почтовый адрес: 670009 (670000) Бурятская АССР, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 31. Производство штурмовиков по модификациям и по годам выпуска: Су-25УБ — порядка 200 ед. (с 1986 по 2005 год),

Оставь мечты при себе, болезный

