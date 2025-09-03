Ушел из жизни создатель легендарного штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин

Ему был 91 год

На 92-м году жизни скончался выдающийся советский и российский авиаконструктор Юрий Викторович Ивашечкин, стоявший у истоков создания знаменитого штурмовика Су-25 "Грач". Об этом сообщает Telegram-канал "Военный осведомитель".

«Юрий Ивашечкин посвятил авиационной промышленности более полувека, пройдя путь от инженера до главного конструктора ОКБ имени Сухого. Под его руководством и при непосредственном участии создавались такие легендарные самолеты, как Су-9, Су-15, Су-24 и Су-25. В 2000-х годах авиаконструктор возглавил проект по созданию пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100», – пишут в публикации.

Ивашечкин начинал свою карьеру в НИИ парашютно-десантного снаряжения, где разработал парашют для сверхзвукового бомбардировщика Т-4. За значительный вклад в развитие отечественной авиации был удостоен Государственной премии СССР и награжден орденами Трудового Красного Знамени и "Знак Почета".