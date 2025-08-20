Уступки и контакты с Путиным. Новые заявления Трампа о разрешении конфликта на Украине

Американский лидер рассказал о возможной трехсторонней встрече, территориальных уступках и разговоре с президентом РФ

20 августа 2025, 11:55, ИА Амител

Фото: Library of Congress / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений об урегулировании украинского кризиса. Он рассказал о возможном возвращении Крыма и размещении европейских войск на Украине, а также обозначил условия проведения трехстороннего саммита с Москвой и Киевом. Главные тезисы приводит "Коммерсантъ" со ссылкой на телеканал Fox News.

Об урегулировании на Украине

Я не планирую присутствовать на первой возможной встрече Зеленского и Путина.

Если первая встреча пройдет успешно, можно будет провести трехсторонний саммит.

Присоединение Украины к НАТО было табу для русских еще задолго до Путина.

Вернуть Украине Крым уже невозможно.

Пока я остаюсь президентом США, американских войск на Украине не будет.

Франция, Британия и Германия планируют разместить на Украине свои войска, для России это не создаст никакой проблемы.

США могут помочь Европе разместить военных на Украине.

На встрече в Белом доме европейские лидеры с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Киеву.

У Украины будет много земли.

Об уступках

Если Путин не будет вести себя хорошо, ситуация будет тяжелой.

Зеленскому нужно показать свою гибкость.

О России и контактах с Путиным