Уступки и контакты с Путиным. Новые заявления Трампа о разрешении конфликта на Украине
Американский лидер рассказал о возможной трехсторонней встрече, территориальных уступках и разговоре с президентом РФ
20 августа 2025, 11:55, ИА Амител
Фото: Library of Congress / unsplash.com
Президент США Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений об урегулировании украинского кризиса. Он рассказал о возможном возвращении Крыма и размещении европейских войск на Украине, а также обозначил условия проведения трехстороннего саммита с Москвой и Киевом. Главные тезисы приводит "Коммерсантъ" со ссылкой на телеканал Fox News.
Об урегулировании на Украине
- Я не планирую присутствовать на первой возможной встрече Зеленского и Путина.
- Если первая встреча пройдет успешно, можно будет провести трехсторонний саммит.
- Присоединение Украины к НАТО было табу для русских еще задолго до Путина.
- Вернуть Украине Крым уже невозможно.
- Пока я остаюсь президентом США, американских войск на Украине не будет.
- Франция, Британия и Германия планируют разместить на Украине свои войска, для России это не создаст никакой проблемы.
- США могут помочь Европе разместить военных на Украине.
- На встрече в Белом доме европейские лидеры с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Киеву.
- У Украины будет много земли.
Об уступках
- Если Путин не будет вести себя хорошо, ситуация будет тяжелой.
- Зеленскому нужно показать свою гибкость.
О России и контактах с Путиным
- Я не звонил президенту РФ при европейских лидерах, по отношению к Путину это было бы неуважительно.
- Нравится это людям или нет, но Россия – мощная военная держава.
- СССР и Россия были правы, не желая видеть у своих границ НАТО.
12:11:23 20-08-2025
Пустозвон. Сегодня так, завтра по-другому.
Поживем — увидим.
12:13:13 20-08-2025
Ну так, на троечку пойдет. Все равно же не реализуемо, они не признают Крым, Россия вряд ли отдаст Донбасс. Да и предложение Путину, вести себя хорошо, какое-то несерьезное
13:00:53 20-08-2025
Быстрей бы уже это всё закончилось. И лучше бы если закончилось миром.
13:34:51 20-08-2025
Гость (13:00:53 20-08-2025) Быстрей бы уже это всё закончилось. И лучше бы если закончил... К сожалению не завтра.. история учит - это было при СССР и до него в т.ч., сейчас тоже самое. Только своя экономика и грамотная политика..
20:25:58 20-08-2025
Вопросов много еще: 320 мрд замороженных активов, гарантии Украины вводом евро-войск неприемлемо для России, как уберут фашизм и русофобию на Украине - вообще не понятно, а это принципиальное требование РФ. Территории которые уже по факту в РФ - вряд ли уже уйдут, а еще есть отвоеванные районы Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Кто будет контролировать мирное соглашение? А что будет с вооружением Украины , которое хотят нарастить, а мы сократить в разы. Как будут проходить выборы на Украине? Если победят националисты - все опять начнется сначала. Чтобы решить все эти вопросы нужен протекторат России над Украиной . Иначе все зря...