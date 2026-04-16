Уже 50. В Алтайском крае обнаружили еще два случая бешенства

Губернатор ввел карантин на неблагополучных территориях

16 апреля 2026, 12:14, ИА Амител

Карантин / Бешенство / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В Алтайском крае выявили два новых очага бешенства. Губернатор ввел карантин на неблагополучных территориях — соответствующие указы размещены на портале опубликования правовых актов.

Очередной очаг заболевания выявили в Ребрихинском районе — на территории личного подсобного хозяйства в селе Куликово. 

Также карантин ввели в Солтонском районе в селе Новотроицк.

Оба населенных пункта попали под карантинные ограничения — они будут действовать не менее 60 дней после забоя последнего подозреваемого животного или уничтожения туши с подтвержденным диагнозом.

Для сравнения: за весь 2025 год на территории края зафиксировали 29 случаев этого опасного заболевания.

Комментарии 3

Гость

13:46:41 16-04-2026

Вы о мерах пишите. Пишите, что власти предприняли! Как меняется ситуация в лучшую сторону.

Гость

14:02:03 16-04-2026

Гость (13:46:41 16-04-2026) Вы о мерах пишите. Пишите, что власти предприняли! Как меняе...
еще двадцать случаев назад ветеринария отчиталась, что все контролирует, что вам еще надо?)))

Гость

15:28:35 16-04-2026

Надо что-то делать!

