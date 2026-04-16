Уже 50. В Алтайском крае обнаружили еще два случая бешенства

Губернатор ввел карантин на неблагополучных территориях

16 апреля 2026, 12:14, ИА Амител

В Алтайском крае выявили два новых очага бешенства. Губернатор ввел карантин на неблагополучных территориях — соответствующие указы размещены на портале опубликования правовых актов.

Очередной очаг заболевания выявили в Ребрихинском районе — на территории личного подсобного хозяйства в селе Куликово.

Также карантин ввели в Солтонском районе в селе Новотроицк.

Оба населенных пункта попали под карантинные ограничения — они будут действовать не менее 60 дней после забоя последнего подозреваемого животного или уничтожения туши с подтвержденным диагнозом.

Для сравнения: за весь 2025 год на территории края зафиксировали 29 случаев этого опасного заболевания.