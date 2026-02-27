В администрации Барнаула рассмотрели меры профилактики наркомании

27 февраля 2026, 09:43, ИА Амител

Заседание антинаркотической комиссии / Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула прошло заседание городской антинаркотической комиссии, на котором подвели итоги профилактической работы за 2025 год и обсудили дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков. В центре внимания оказалась работа с несовершеннолетними и молодежью, а также взаимодействие образовательных учреждений, медицинских служб и правоохранительных органов.

Заседание провела заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк. В обсуждении приняли участие главы районных администраций, представители правоохранительных структур, профильных комитетов мэрии, Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю и Алтайского краевого наркологического диспансера.

О результатах профилактической деятельности в школах города доложил председатель комитета по образованию Андрей Муль. По его словам, в 2025 году в образовательных организациях Барнаула было проведено свыше 200 мероприятий, направленных на формирование навыков здорового образа жизни. Их участниками стали около 25 тысяч учащихся. Одним из ключевых направлений остается раннее выявление рисков через тестирование школьников. По итогам прошлого года отмечено небольшое снижение числа учащихся с высокой степенью риска.

«Мы внедряем активные формы профилактики, такие как квизы, работа "Постов здоровья" в школах города, конкурсы социальной рекламы», — сказал он.

Кроме того, в 2025–2026 годах были подготовлены подкасты антинаркотической направленности, а в 2026-м планируется выпуск видеоролика с участием молодых людей, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Оксана Финк поручила комитету по образованию усилить комплексную работу с родителями школьников, подчеркнув важность их вовлеченности в профилактику.

О профилактике в учреждениях среднего и высшего профессионального образования рассказал председатель комитета по делам молодежи Александр Штебнер. В марте 2025 года комитет запустил чат-бот в мессенджере Telegram для сбора информации от жителей о наркорекламе. За год через него поступило 114 обращений.

«Всего в 2025 году проведено 77 профилактических бесед с участием 8329 человек. Мы проводим уже ставшие традиционными акции по закрашиванию рекламы наркосайтов "Стоп наркотик"», — отметил он.

Руководитель аппарата администрации города поручила активнее привлекать к антинаркотическим акциям те образовательные учреждения, где ранее выявлялись случаи употребления или распространения наркотических веществ.

О текущей ситуации с острыми отравлениями наркотическими и психотропными веществами проинформировал начальник отдела социально-гигиенического мониторинга Роспотребнадзора по Алтайскому краю Александр Шестопалов. Заведующая диспансерно-поликлиническим отделением Алтайского краевого наркологического диспансера Наталья Казанцева сообщила, что в 2025 году в регионе было зарегистрировано 1817 больных с диагнозом "наркомания". Это на 12% ниже уровня 2024 года. Число лиц, впервые обратившихся за наркологической помощью по поводу наркомании, снизилось на 31% и составило 80 человек.

О дополнительных мерах профилактики в Индустриальном районе доложил глава районной администрации Денис Летягин. По его словам, в районе продолжается социальная акция "Стоп наркотик" и проводятся профилактические рейды по выявлению незаконной рекламы продажи наркотиков.

Подводя итоги заседания, Оксана Финк поручила проработать возможность привлечения общественных организаций к рейдам по выявлению наркорекламы, а также рассмотреть размещение антинаркотических видеороликов в общественном транспорте города.