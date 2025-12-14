Женщина погибла в массовом ДТП с шестью авто на Чуйском тракте

Судя по фото в соцсетях, в аварии участвовал даже снегоуборочный трактор

14 декабря 2025, 15:30, ИА Амител

ДТП / Скриншот из видео "Инцидент Бийск"

Вечером 13 декабря на федеральной трассе "Чуйский тракт" произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, сообщает краевая Госавтоинспекция.

По предварительным данным, инцидент случился около 17:15 на 201-м километре дороги в Первомайском районе. В столкновении участвовали шесть транспортных средств. Судя по видео в телеграм-канале "Инцидент Бийск", в аварию попали несколько большегрузов, легковые автомобили и снегоуборочный трактор. Один из грузовиков съехал в придорожный кювет.

В результате происшествия погибла женщина – пассажир автомобиля Toyota Premio. Еще одна пассажирка этой же легковушки получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства и причины аварии. По факту случившегося проводится проверка, а ход разбирательства контролирует прокуратура Первомайского района.

