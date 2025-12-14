Женщина погибла в массовом ДТП с шестью авто на Чуйском тракте
Судя по фото в соцсетях, в аварии участвовал даже снегоуборочный трактор
14 декабря 2025, 15:30, ИА Амител
Вечером 13 декабря на федеральной трассе "Чуйский тракт" произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, сообщает краевая Госавтоинспекция.
По предварительным данным, инцидент случился около 17:15 на 201-м километре дороги в Первомайском районе. В столкновении участвовали шесть транспортных средств. Судя по видео в телеграм-канале "Инцидент Бийск", в аварию попали несколько большегрузов, легковые автомобили и снегоуборочный трактор. Один из грузовиков съехал в придорожный кювет.
В результате происшествия погибла женщина – пассажир автомобиля Toyota Premio. Еще одна пассажирка этой же легковушки получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства и причины аварии. По факту случившегося проводится проверка, а ход разбирательства контролирует прокуратура Первомайского района.
В конце ноября на трассе Барнаул – Алейск произошло ДТП, в котором погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка, еще двое пострадали. По информации правоохранительных органов, водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Changan.
16:09:09 14-12-2025
Чуйская дорога смерти. Уже можно мемориал ставить всем погибшим со времён шофёра Кольки Снигирёва.
20:43:13 14-12-2025
Гость (16:09:09 14-12-2025) Чуйская дорога смерти. Уже можно мемориал ставить всем погиб... Да харэ уже, загруженность высокая соответственно % ДТП выше,в сторону Алейска постоянно насмерть бьются, первые 20 км заринской трассы только с одной деревни 5 чел в разное время наглухо.
16:34:33 14-12-2025
Там вообще какой то ахтунг был. Видел еще один видос. Почему погрузчик "трактор" оказался ковшом против движения и во второй полосе? Или его ранее закрутили?
Ну и вообще куда вы летите если погода "козел"??? Вас дома никто не ждет? Как говорится "геройству "храбрых" венки со скидкой"...
08:35:12 15-12-2025
Я постоянно вижу в городе, на Ленинском, поргузчики чистят снег против движения машин (с выключенной мигалкой, используя только аварийные габаритные сигналы), это что ж за ОРГА такая???
15:23:21 15-12-2025
А что не пишите что виновник аварии - полковник мвд, в состоянии опьянения