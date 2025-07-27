В Алтайском крае 27 июля установится 37-градусная жара

Синоптики при этом не исключают грозы

27 июля 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Sixteen Miles Out / unsplash.com

Жара сохранится в Алтайском крае днем 27 июля, следует из прогноза погоды регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит +32...+37 градусов. Преимущественно без осадков, но местами по западу пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер подует юго-восточный с переходом в юго-западный, 4–9 м/с, в западных районах будут порывы до 16 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +34 градусов. Дождей не ожидается. А скорость ветра составит до 9 м/с, без усилений.