В дождях повысился уровень "безопасной" кислоты

Осадки с трифторуксусной кислотой идут по всему миру

25 июля 2025, 12:00, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru
Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

Ученые фиксируют все более высокие концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) в осадках – от дождя и снега до талой воды в Арктике, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на британский журнал Nature.

TFA – это компонент, который относится к группе так называемых вечных химикатов. Он попадает в окружающую среду через промышленное производство, утечки хладагентов (веществ, которые используются в холодильном оборудовании для переноса тепла и обеспечения охлаждения), распад некоторых пестицидов и применение анестетиков.За последние десятилетия содержание TFA в листьях деревьев Германии выросло в пять-десять раз, ее находят во льдах Арктики, подземных водах Дании и реках Европы. При этом кислота не разрушается естественным образом, следовательно, накапливается в почве, воде и живых организмах, в том числе в крови и мочи людей.

Однако эксперименты на животных показывают: чтобы нанести прямой вред, нужны дозы в сотни тысяч раз выше тех, что измеряются в воде и продуктах. Однако TFA потенциально может оказать негативное влияние на репродуктивное здоровье. В Европе сейчас обсуждают возможность отнести кислоту к токсичным веществам и ограничить ее использование. 

Ученые предупреждают: даже если TFA окажется относительно безопасной для человека, ее накопление в природе может привести к долгосрочным экологическим последствиям.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

12:30:34 25-07-2025

Всё... Капец...

Avatar Picture
Гость

13:02:46 25-07-2025

Гость (12:30:34 25-07-2025) Всё... Капец... ... Капец или нет скажут мутанты которые будут жить лет через тысячу. Если будут ещё способны думать и говорить

Avatar Picture
Гость

13:59:30 25-07-2025

ааа TFA знаю знаю - это как ДДТ, дуст одним словом. Поначалу да безвредно потом оооооо

Avatar Picture
Гость

14:20:54 25-07-2025

и немного радиации с запахом копчёной свинины в дожде это тоже нормально, это вполне допустимо, этого ждут многие

Avatar Picture
Гость

14:29:39 25-07-2025

вы про гептил от пережигания топлива самолетами и гептилД от ступеней ракет забыли

Avatar Picture
Гость

16:15:35 25-07-2025

так это в Европе, где в реках нельзя купаться уже 100 лет как, у нас то все в порядке

Avatar Picture
Гость

22:20:40 25-07-2025

Homo sapiens-ы, хватит уже истерить. Хватит кормить грантами так называемых "ыголагаф". Планета нас пережуёт и не подавится вместе со всей нашей технологической "цивилизацией"

Avatar Picture
Musik

17:04:35 26-07-2025

Не пейте воду из луж - и все будет ок.
Пейте холодное пиво. Как я.

