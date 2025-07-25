В дождях повысился уровень "безопасной" кислоты

Осадки с трифторуксусной кислотой идут по всему миру

Ученые фиксируют все более высокие концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) в осадках – от дождя и снега до талой воды в Арктике, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на британский журнал Nature.

TFA – это компонент, который относится к группе так называемых вечных химикатов. Он попадает в окружающую среду через промышленное производство, утечки хладагентов (веществ, которые используются в холодильном оборудовании для переноса тепла и обеспечения охлаждения), распад некоторых пестицидов и применение анестетиков.За последние десятилетия содержание TFA в листьях деревьев Германии выросло в пять-десять раз, ее находят во льдах Арктики, подземных водах Дании и реках Европы. При этом кислота не разрушается естественным образом, следовательно, накапливается в почве, воде и живых организмах, в том числе в крови и мочи людей.

Однако эксперименты на животных показывают: чтобы нанести прямой вред, нужны дозы в сотни тысяч раз выше тех, что измеряются в воде и продуктах. Однако TFA потенциально может оказать негативное влияние на репродуктивное здоровье. В Европе сейчас обсуждают возможность отнести кислоту к токсичным веществам и ограничить ее использование.

Ученые предупреждают: даже если TFA окажется относительно безопасной для человека, ее накопление в природе может привести к долгосрочным экологическим последствиям.

