В Алтайском крае готовят к запуску самый большой отечественный телескоп

Его планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года

09 августа 2025, 10:45, ИА Амител

Телескоп / Фото: скриншот из видео "Первого канала"

В Змеиногорском районе Алтайского края к концу 2025 года запустят новейший отечественный лазерный телескоп – самый крупный в России и один из крупнейших в Европе. Об этом сообщает Первый канал.

Телескоп, находящийся на высоте 600 метров над уровнем моря, является частью Алтайского оптико-лазерного центра. Он позволит наблюдать за космосом на расстоянии до 3,5 тысячи км.

Испытания государственного комплекса, который начали возводить еще в 2001 году, успешно завершились в мае. До этого здесь работала одна площадка с телескопом меньших размеров.

До недавнего времени объект был закрытым. Однако в апреле 2025 года президент РФ Владимир Путин распорядился допускать сюда студентов вузов, где готовят кадры для космической отрасли.

Ввести телескоп в эксплуатацию планируют до конца 2025 года.