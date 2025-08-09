В Алтайском крае готовят к запуску самый большой отечественный телескоп
Его планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года
09 августа 2025, 10:45, ИА Амител
В Змеиногорском районе Алтайского края к концу 2025 года запустят новейший отечественный лазерный телескоп – самый крупный в России и один из крупнейших в Европе. Об этом сообщает Первый канал.
Телескоп, находящийся на высоте 600 метров над уровнем моря, является частью Алтайского оптико-лазерного центра. Он позволит наблюдать за космосом на расстоянии до 3,5 тысячи км.
Испытания государственного комплекса, который начали возводить еще в 2001 году, успешно завершились в мае. До этого здесь работала одна площадка с телескопом меньших размеров.
До недавнего времени объект был закрытым. Однако в апреле 2025 года президент РФ Владимир Путин распорядился допускать сюда студентов вузов, где готовят кадры для космической отрасли.
Ввести телескоп в эксплуатацию планируют до конца 2025 года.
11:02:21 09-08-2025
Ну хоть не коллайдер..
11:24:53 09-08-2025
Долгожданная новость!!!
Сьездим на открытие, Дюше привет!
16:02:29 09-08-2025
Стоило ли городить такую махину, чтоб что-то разглядывать гп расстоянии 3,5 тыс.км. Он что, не сможет даже Луну рассмотреть детально .Да и три с половиной млн км -это мало для телескопа. А может, какие-искусственные летательные объекты рассматривать?
18:02:52 09-08-2025
Горожанин. (16:02:29 09-08-2025) Стоило ли городить такую махину, чтоб что-то разглядывать гп... Я думаю автор ошибся и речь о 3,5 тыс световых лет. Никто километрами космос не измеряет.
18:18:53 09-08-2025
Горожанин. (16:02:29 09-08-2025) Стоило ли городить такую махину, чтоб что-то разглядывать гп... Он для слежения за спутниками и космическим мусором. Был бы гражданским, доступ бы не ограничивали.
16:45:23 09-08-2025
"...наблюдать за космосом на расстоянии до 3,5 тысячи км..."
А между тем телескоп "Джеймс Уэбб" позволяет увидеть начало Вселенной...
🤣
18:02:04 09-08-2025
Кхм... (16:45:23 09-08-2025) "...наблюдать за космосом на расстоянии до 3,5 тысячи км..."... Напомни в каком районе планеты земля установлен Джеймс Уэбб ?
12:54:29 10-08-2025
Кхм... (16:45:23 09-08-2025) "...наблюдать за космосом на расстоянии до 3,5 тысячи км..."... с учетом безграничности вселенной есть большая доля вероятности, что вы глядя дома из окна можете видеть рождение вселенной, свет от которого дошел до нас только сейчас.
18:58:05 09-08-2025
Как введете так и известите...
Мы вот на Марс собираемся...
05:12:42 10-08-2025
Я так понял 3,5 тысячи километров это имеется ввиду расстояние от Москвы до Алтая?
08:13:17 11-08-2025
Павел (05:12:42 10-08-2025) Я так понял 3,5 тысячи километров это имеется ввиду расстоян... Это контроль орбиты и, возможно, ослепление вражеских спутников-шпионов.
07:16:49 10-08-2025
Гость (18:02:52 09-08-2025) Я думаю автор ошибся и речь о 3,5 тыс световых лет. Никто ки... Все равно мало. 100 млрд световых лет нужно, таков диаметр наблюдаемой Вселенной. Уже б показали мультимедийную карту Звездного неба с описанием объектов в прицеле.
20:49:31 10-08-2025
Этот телескоп предназначен для мониторинга за космическим мусором и за состоянием спутников в мельчайшиХ деталях. А не для наблюдения за галактиками и т.д