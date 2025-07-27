Алтайские спасатели ищут девочку, которая зашла в Обь и исчезла

На берегу реки дети находились без присмотра взрослых

27 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В районе Камня-на-Оби спасатели ищут 14-летнюю девочку, которая зашла в Обь и пропала. Об этом сообщает МЧС по Алтайскому краю.

Как рассказали ведомству очевидцы, находившихся на берегу вместе с подростком, она зашла в воду и исчезла из виду через некоторое время. Взрослых рядом не было.

К поискам привлекли состав Каменского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю, краевых спасателей и полицию. Обстоятельства происшествия уточняют.

Ранее на реке Бие девушка, несмотря на запрещающие знаки, прогуливалась по мелководью, однако оступилась и начала тонуть. Ей на помощь пришел мужчина, который находился неподалеку. В результате оба утонули. Инцидент расследует полиция.