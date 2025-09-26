В Барнауле почти в семь раз увеличили единовременную выплату для контрактников

Выплату смогут получить жители города, которые заключат контракт с 25 сентября 2025 года до 31 декабря 2026 года

26 сентября 2025, 10:48, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

В Барнауле единовременную денежную выплату для жителей города, заключивших контракт с Минобороны РФ, увеличили с 30 тысяч рублей до 200 тысяч. Об этом говорится в документе, опубликованном на правовом портале администрации Барнаула.

Увеличенную выплату смогут получить барнаульцы, которые заключат контракт с 25 сентября 2025 года до 31 декабря 2026 года.

Выплата предоставляется тем, кто заключил контракт в барнаульском пункте отбора первого разряда.

«Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам, заключившим в пункте отбора на военную службу по контракту (1-й разряд) контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, имеющим направление городского округа – города Барнаула: в период с 01.02.2025 по 24.09.2025 включительно – в размере 30 000 рублей, в период с 25.09.2025 до 31.12.2026 – в размере 200 000 рублей», – говорится в документе.

Ранее в Алтайском крае увеличили единовременную выплату для контрактников до 2,5 млн рублей.