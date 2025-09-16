В Алтайском крае многодетные семьи смогут выбирать между землей и деньгами
С 1 января 2026 года право на получение денежной компенсации вместо земельного участка распространится на семьи с тремя и более детьми
16 сентября 2025, 18:00, ИА Амител
По инициативе губернатора Виктора Томенко в Алтайском крае расширяются меры поддержки многодетных семей, сообщает правительство края.
С 1 января 2026 года право на получение денежной компенсации вместо земельного участка распространится на семьи с тремя и более детьми. Ранее такая возможность предоставлялась только многодетным семьям с четырьмя и более детьми.
Проект изменений в региональное законодательство также предусматривает расширение возможностей эксплуатации предоставляемых земельных участков – теперь их можно будет использовать для ведения садоводства или огородничества для собственных нужд.
Новые меры призваны обеспечить равные условия для всех многодетных семей края и повысить эффективность реализации их права на бесплатное получение земельных участков.
18:33:19 16-09-2025
Теперь точно все бабосы пробухивать будут!
09:22:47 17-09-2025
Гость (18:33:19 16-09-2025) Теперь точно все бабосы пробухивать будут!... на пикче отца нет. значит - на когти, спа, сумочку новую.
19:28:05 16-09-2025
Таджики что ли на фото или цыгане?
19:57:46 16-09-2025
Земель море везде... Огромнейшая богатейшая страна... И надо же создать проблему на ровном месте... Сын многодетная семья. Кое-как выделили этот несчастный участок... У черта на куличках в ровном поле. Ничего нет. Ни дороги ни электричества ни воды ни газа... Ничего... Школа магазины больница очень и очень далеко... Зачем такое издевательство?... Зато имеющие звонкую монету в кармане выкруживают участки на хороших местах со всей инфраструктурой...
22:24:50 16-09-2025
Иван (19:57:46 16-09-2025) Земель море везде... Огромнейшая богатейшая страна... И надо... А деньги у сына есть строиться? Или участок продать подороже надо?
09:25:21 17-09-2025
Гость (22:24:50 16-09-2025) А деньги у сына есть строиться? Или участок продать подороже... Отказались и все... Не в деньгах дело... Если положено-выдать значит надо выдать... Искусственно чинуши втыкают рогатки-потому что с этого что то имеют..
00:37:46 17-09-2025
На картинке табор?
08:59:40 17-09-2025
Да знаем на счет участков, когда Романенко сказал -земли нет, и те очереди которые стояли на нее так же плавно снялись с очереди ибо дети растут и уже не попадают под категорию многодетной семьи. Стоит только подождать-проблема рассосется сама собой.
09:26:13 17-09-2025
Когда Томенко првоедёт в Бельмесево на участки многодетных обещанный и через суд высуженный газ, свет, воду и дороги? Больше десяти лет НЕ ДЕЛАЕТСЯ НИЧЕГО, кроме отписок!!! Хотя решение суда есть.
09:32:07 17-09-2025
Мы живём в России, а не в Таджикистане. Фото поменяйте.
12:32:08 17-09-2025
Выбирать то смогут, а получать будет только под нос. Один популизм прет. Франк, где наши коммуникации в Бельмесево? Куда прокуратура смотрит? Всех кто не выполняет свои обязанности - за дверь и отменить им выслугу лет, не выслужили, а просидели.
20:06:33 17-09-2025
Гость (19:28:05 16-09-2025) Таджики что ли на фото или цыгане?... Какая разница кто на фото ?