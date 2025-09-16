В Алтайском крае многодетные семьи смогут выбирать между землей и деньгами

С 1 января 2026 года право на получение денежной компенсации вместо земельного участка распространится на семьи с тремя и более детьми

16 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

По инициативе губернатора Виктора Томенко в Алтайском крае расширяются меры поддержки многодетных семей, сообщает правительство края.

С 1 января 2026 года право на получение денежной компенсации вместо земельного участка распространится на семьи с тремя и более детьми. Ранее такая возможность предоставлялась только многодетным семьям с четырьмя и более детьми.

Проект изменений в региональное законодательство также предусматривает расширение возможностей эксплуатации предоставляемых земельных участков – теперь их можно будет использовать для ведения садоводства или огородничества для собственных нужд.

Новые меры призваны обеспечить равные условия для всех многодетных семей края и повысить эффективность реализации их права на бесплатное получение земельных участков.