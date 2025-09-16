НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае многодетные семьи смогут выбирать между землей и деньгами

С 1 января 2026 года право на получение денежной компенсации вместо земельного участка распространится на семьи с тремя и более детьми

16 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Многодетная семья / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

По инициативе губернатора Виктора Томенко в Алтайском крае расширяются меры поддержки многодетных семей, сообщает правительство края.

С 1 января 2026 года право на получение денежной компенсации вместо земельного участка распространится на семьи с тремя и более детьми. Ранее такая возможность предоставлялась только многодетным семьям с четырьмя и более детьми.

Проект изменений в региональное законодательство также предусматривает расширение возможностей эксплуатации предоставляемых земельных участков – теперь их можно будет использовать для ведения садоводства или огородничества для собственных нужд.

Новые меры призваны обеспечить равные условия для всех многодетных семей края и повысить эффективность реализации их права на бесплатное получение земельных участков.

Барнаул Алтайский край Многодетные семьи

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

18:33:19 16-09-2025

Теперь точно все бабосы пробухивать будут!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:22:47 17-09-2025

Гость (18:33:19 16-09-2025) Теперь точно все бабосы пробухивать будут!... на пикче отца нет. значит - на когти, спа, сумочку новую.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:28:05 16-09-2025

Таджики что ли на фото или цыгане?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

19:57:46 16-09-2025

Земель море везде... Огромнейшая богатейшая страна... И надо же создать проблему на ровном месте... Сын многодетная семья. Кое-как выделили этот несчастный участок... У черта на куличках в ровном поле. Ничего нет. Ни дороги ни электричества ни воды ни газа... Ничего... Школа магазины больница очень и очень далеко... Зачем такое издевательство?... Зато имеющие звонкую монету в кармане выкруживают участки на хороших местах со всей инфраструктурой...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:24:50 16-09-2025

Иван (19:57:46 16-09-2025) Земель море везде... Огромнейшая богатейшая страна... И надо... А деньги у сына есть строиться? Или участок продать подороже надо?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:21 17-09-2025

Гость (22:24:50 16-09-2025) А деньги у сына есть строиться? Или участок продать подороже... Отказались и все... Не в деньгах дело... Если положено-выдать значит надо выдать... Искусственно чинуши втыкают рогатки-потому что с этого что то имеют..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

00:37:46 17-09-2025

На картинке табор?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:59:40 17-09-2025

Да знаем на счет участков, когда Романенко сказал -земли нет, и те очереди которые стояли на нее так же плавно снялись с очереди ибо дети растут и уже не попадают под категорию многодетной семьи. Стоит только подождать-проблема рассосется сама собой.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
-

09:26:13 17-09-2025

Когда Томенко првоедёт в Бельмесево на участки многодетных обещанный и через суд высуженный газ, свет, воду и дороги? Больше десяти лет НЕ ДЕЛАЕТСЯ НИЧЕГО, кроме отписок!!! Хотя решение суда есть.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
2

09:32:07 17-09-2025

Мы живём в России, а не в Таджикистане. Фото поменяйте.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:08 17-09-2025

Выбирать то смогут, а получать будет только под нос. Один популизм прет. Франк, где наши коммуникации в Бельмесево? Куда прокуратура смотрит? Всех кто не выполняет свои обязанности - за дверь и отменить им выслугу лет, не выслужили, а просидели.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:06:33 17-09-2025

Гость (19:28:05 16-09-2025) Таджики что ли на фото или цыгане?... Какая разница кто на фото ?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров