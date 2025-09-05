Путин поручил расширить действие дальневосточной ипотеки

Она должна быть доступна всем многодетным семьям, а где нет предложений от застройщиков — на вторичном рынке

05 сентября 2025, 12:18, ИА Амител

Строительство дома / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент России Владимир Путин предложил распространить дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи региона, вне зависимости от возраста родителей. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Рождаемость второго и третьего ребенка в семьях Дальнего Востока на 25% выше, чем в остальных регионах, отметил президент.

«Сейчас женщины рожают и не в 35 лет, а в 40, и дай им Бог здоровья: чем больше малышей, тем лучше», – сказал Путин.

Российский лидер также поручил распространить льготную ипотечную программу на вторичный рынок там, где от застройщиков нет предложений в новостройках. Кроме того, дальневосточная ипотека должна быть доступна для всех работников образования, а не только учителей.

Напомним, что дальневосточная ипотека – это ипотека под 2% для молодых семей и родителей-одиночек не старше 35 лет, проживающих на Дальнем Востоке. Максимальный срок кредита – до 20 лет.