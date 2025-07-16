Предлагающие перевыпустить полис ОМС мошенники активизировались в Алтайском крае

Мошенническая схема с "заменой" полиса ОМС — один из относительно новых видов обмана

В Алтайском крае активизировались мошенники, использующие относительно новую схему обмана, – они предлагают перевыпустить полис ОМС, так как срок действия старого якобы истек. Об этом amic.ru рассказали несколько жителей региона, которым поступали подобные звонки.

"Впервые встретил таких мошенников – звонит парень, представляется сотрудником медицинской страховой организации, говорит о том, что старый полис ОМС истек и предлагает его перевыпустить. Причем разговаривает молодой человек агрессивно, с напором, его речь сбивчивая. Конечно, надо слать такого персонажа куда подальше", – рассказал один из жителей региона.

О данном способе мошенничества профильные ресурсы начали писать в 2024 году. Например, об этой относительно новой схеме рассказывал портал banki.ru. Там сказано, что мошенники просят перейти по ссылке, скачать приложение "Минздрава РФ" и ввести необходимые данные для оформления нового документа либо же оформить полис удаленно, подтвердив код по СМС.

Все это позволяет получить удаленный доступ к устройству человека, войти в его мобильный банк и личный кабинет на "Госуслугах". Также в самом приложении может быть "вшит" вирус, с помощью которого злоумышленники могут получить удаленный доступ к смартфону и вывести деньги из банка.

Всероссийский союз страховщиков также предупреждает, что сотрудники страховых компаний в принципе не могут уведомлять граждан о завершении срока действия полиса ОМС (в том числе старого образка), так как такие полисы бессрочные и менять их не нужно. Заменить полис необходимо только в том случае, если изменились личные данные человека (например, девушка поменяла фамилию после заключения брака) или полис стал негодным, но тогда гражданин обращается в страховую компанию сам.

Поэтому эксперты советуют не слушать мошенников и сразу бросать трубку, так как они хотят получить от вас номер полиса ОМС, СНИЛС, паспортные данные, адрес регистрации и проживания, контактные данные, информацию о банковских картах и доступ к аккаунту на "Госуслугах". Разумеется, не нужно сообщать все эти данные и переходить по сторонним ссылкам, диктовать какие-либо коды и так далее. Официальные органы вообще никогда не будут запрашивать подобную информацию или просить сообщить код из СМС по телефону. Для оформления полиса ОМС необходимо использовать только официальный портал "Госуслуги".