НОВОСТИОбщество

Предлагающие перевыпустить полис ОМС мошенники активизировались в Алтайском крае

Мошенническая схема с "заменой" полиса ОМС — один из относительно новых видов обмана

16 июля 2025, 14:50, ИА Амител

Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский"
Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский"

В Алтайском крае активизировались мошенники, использующие относительно новую схему обмана, – они предлагают перевыпустить полис ОМС, так как срок действия старого якобы истек. Об этом amic.ru рассказали несколько жителей региона, которым поступали подобные звонки.

"Впервые встретил таких мошенников – звонит парень, представляется сотрудником медицинской страховой организации, говорит о том, что старый полис ОМС истек и предлагает его перевыпустить. Причем разговаривает молодой человек агрессивно, с напором, его речь сбивчивая. Конечно, надо слать такого персонажа куда подальше", – рассказал один из жителей региона.

О данном способе мошенничества профильные ресурсы начали писать в 2024 году. Например, об этой относительно новой схеме рассказывал портал banki.ru. Там сказано, что мошенники просят перейти по ссылке, скачать приложение "Минздрава РФ" и ввести необходимые данные для оформления нового документа либо же оформить полис удаленно, подтвердив код по СМС.

Все это позволяет получить удаленный доступ к устройству человека, войти в его мобильный банк и личный кабинет на "Госуслугах". Также в самом приложении может быть "вшит" вирус, с помощью которого злоумышленники могут получить удаленный доступ к смартфону и вывести деньги из банка.

Всероссийский союз страховщиков также предупреждает, что сотрудники страховых компаний в принципе не могут уведомлять граждан о завершении срока действия полиса ОМС (в том числе старого образка), так как такие полисы бессрочные и менять их не нужно. Заменить полис необходимо только в том случае, если изменились личные данные человека (например, девушка поменяла фамилию после заключения брака) или полис стал негодным, но тогда гражданин обращается в страховую компанию сам.

Поэтому эксперты советуют не слушать мошенников и сразу бросать трубку, так как они хотят получить от вас номер полиса ОМС, СНИЛС, паспортные данные, адрес регистрации и проживания, контактные данные, информацию о банковских картах и доступ к аккаунту на "Госуслугах".  Разумеется, не нужно сообщать все эти данные и переходить по сторонним ссылкам, диктовать какие-либо коды и так далее. Официальные органы вообще никогда не будут запрашивать подобную информацию или просить сообщить код из СМС по телефону. Для оформления полиса ОМС необходимо использовать только официальный портал "Госуслуги".

медицина Мошенники Страхование обман

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

15:20:15 16-07-2025

А нельзя на их офис "орешник " сбросить, по просьбам трудящихся?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:01 16-07-2025

Гость (15:20:15 16-07-2025) А нельзя на их офис "орешник " сбросить, по просьбам трудящи...
А не боитесь по одной из башен кремля попасть?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:43:12 16-07-2025

Гость (15:20:15 16-07-2025) А нельзя на их офис "орешник " сбросить, по просьбам трудящи... Это отрицательно повлияет на переговорный процесс.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров