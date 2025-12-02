В Алтайском крае мужчина пытался попасть в здание суда, держа пиво в руках

Впоследствии его оштрафовали

02 декабря 2025, 22:00, ИА Амител

Мужчина пьет напиток / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае мужчину оштрафовали за нарушение порядка в суде после того, как он пришел на заседание с бутылкой пива и начал ругаться в здании учреждения. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей региона.

По данным ведомства, сельчанин явился в Алтайский районный суд на рассмотрение своего дела и при прохождении досмотра уверял сотрудников, что не несет ничего запрещенного. Однако у него обнаружили бутылку пива. Уже внутри суда мужчина перешел на грубую нецензурную брань и не реагировал на требования судебного пристава прекратить нарушение порядка. В итоге в отношении него составили административный протокол.

«На заседание по этому делу он так и не пришел, хотя при составлении протокола признал вину. Мировой судья привлек его к ответственности по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ за неисполнение законного распоряжения судебного пристава о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила. Мужчине назначили штраф в размере одной тысячи рублей», – отметили в ведомстве.

