Вдова выкопала гроб с телом мужа, чтобы попить с ним пива

Полиция задержала женщину и увела с кладбища

30 октября 2025, 10:45, ИА Амител

В Колумбии произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. По данным Telegram-канала NSFW, женщина выкопала тело своего погибшего мужа, чтобы провести с ним вечер и выпить пива.

Могильщик заметил, как вдова вскрыла гроб и разговаривала с супругом, убитым несколько месяцев назад. При себе у нее были две бутылки пива, сигареты и вода, которой она собиралась обмыть тело.

Женщину задержала полиция и увела с кладбища. Она объяснила, что глубоко переживала утрату и хотела "выпить с ним по бокалу пива – как раньше".

В тоже время россияне стали пить меньше пенного напитка. По данным Росалкогольтабакконтроля, в период с января по сентябрь 2025 года в России зафиксировано уменьшение продаж пива на 16,9% в сравнении с аналогичным временным отрезком предыдущего года, составив 462,36 млн декалитров.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

10:52:39 30-10-2025

Как это мило. Вот это любовь!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:19 30-10-2025

Гость (10:52:39 30-10-2025) Как это мило. Вот это любовь!... Любовь до гроба в прямом смысле

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

11:03:10 30-10-2025

ну как "выкопала" - вытащила.
Жаль что не в России и не в -40 ей захотелось пива с мужем попить ...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:20 30-10-2025

Ну а чего. Тихий, спокойный собутыльник, способный молчать, пока она говорит.

  -6 Нравится
Ответить
