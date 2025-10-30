Вдова выкопала гроб с телом мужа, чтобы попить с ним пива
Полиция задержала женщину и увела с кладбища
В Колумбии произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. По данным Telegram-канала NSFW, женщина выкопала тело своего погибшего мужа, чтобы провести с ним вечер и выпить пива.
Могильщик заметил, как вдова вскрыла гроб и разговаривала с супругом, убитым несколько месяцев назад. При себе у нее были две бутылки пива, сигареты и вода, которой она собиралась обмыть тело.
Женщину задержала полиция и увела с кладбища. Она объяснила, что глубоко переживала утрату и хотела "выпить с ним по бокалу пива – как раньше".
В тоже время россияне стали пить меньше пенного напитка. По данным Росалкогольтабакконтроля, в период с января по сентябрь 2025 года в России зафиксировано уменьшение продаж пива на 16,9% в сравнении с аналогичным временным отрезком предыдущего года, составив 462,36 млн декалитров.
