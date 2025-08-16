В Алтайском крае падает сезонная активность клещей

Однако жителей призывают не расслабляться и соблюдать все меры предосторожности

16 августа 2025, 20:15, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

За прошедшую неделю в Алтайском крае от присасывания клещей пострадал 41 человек. Как отмечают специалисты, активность этих насекомых уже идет на спад, однако расслабляться не стоит. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с 21 марта 2025 года в Алтайском крае зарегистрировали 7618 случаев присасывания клещей, в 2285 из которых пострадали жители Барнаула.

Подозрение на сибирский клещевой тиф выявили у 277 человек, в том числе у 41 ребенка. Кроме того, специалисты обнаружили подозрение на клещевой энцефалит у 45 взрослых и двоих детей, а также 64 случая с подозрением на клещевой боррелиоз. Из них могут быть заражены восемь детей до 14 лет.

«При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 18,4% клещей обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 7,1% – вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей назначено профилактическое лечение», – отметили в Роспотребнадзоре.

Несмотря на снижение активности и численности клещей, опасность пострадать от их присасывания по-прежнему сохраняется. Жителям края рекомендуют носить защитную одежду при выездах на природу, регулярно осматривать себя и других, а также пользоваться репеллентами. В случае обнаружения присосавшегося насекомого необходимо обратиться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства.