В Алтайском крае продолжаются поиски пожилого мужчины, пропавшего больше недели назад

В результате проведённой работы стало известно, что в день пропажи Находкина видели местные лесники — он шёл в сторону деревни по грунтовой дороге, но домой он так и не вернулся

30 мая 2023, 14:59, ИА Амител

Фото: vk.com/la_altay

В Алтайском крае продолжаются поиски 64-летнего жителя села Шумиха Тогульского района Находкина Сергея Ивановича, который пропал 21 мая 2023 года. Как сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт", несмотря на усилия поисковиков, местонахождение мужчины пока неизвестно.

Как рассказала инфорг Диана с позывным "Горная", о пропаже мужчины стало известно 23 мая. После сбора первичной информации стало понятно, что поиск будет тяжёлым – человеку нужна медицинская помощь, ходит он медленно, а кругом тайга с дикими животными.

В результате проведённой работы стало известно, что в день пропажи Находкина видели местные лесники – пожилой мужчина пошёл в сторону деревни по грунтовой дороге, но домой он так и не вернулся. Последующие выезды также не позволили найти мужчину, несмотря на все усилия.

"Мы обращаемся к жителям Тогульского, Кытмановского, Ельцовского, Целинного районов, может кто-то видел нашего дедушку, возможно, подвёз его. Любая информация ценна для нас. Это даёт нам надежду", – отметила она.

В заключение рассказа поисковики призвали рассказать своим друзьям и знакомым о существовании отряда, раздать им небольшие листки бумаги с написанным на них телефоном горячей линии "ЛизаАлерт": 8 (800) 700-54-52. Они уверены, что кому-то таким образом можно спасти жизнь.