В Алтайском крае пройдет пятый слет тренеров по бережливому производству

Участники получат знания о современных технологиях обучения и стратегиях оптимизации

25 августа 2025, 13:00, ИА Амител

Эффективность. наставничество / Фото: ru.freepik.com

С 23 по 25 сентября 2025 года в курортном городе Белокуриха состоится пятый слет внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству. В нем примут участие представители предприятий, участвующих в федеральном проекте "Производительность труда" (является частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика").

Главная цель слета – повышение квалификации специалистов, отвечающих за внедрение бережливых технологий на промышленных предприятиях. Участники не только углубят знания в области бережливого производства, но и освоят эффективные методики обучения сотрудников, повышения их вовлеченности в процесс оптимизации и трансформации рабочих процессов на этапе тиражирования.

Программа будет насыщена мастер-классами, охватывающими широкий спектр вопросов: от методов обучения и управления до факторов, влияющих на успешное внедрение бережливых технологий. Особое внимание планируют уделить обсуждению влияния современных технологий на рост производительности труда и повышение качества продукции. Обучение пройдет в том числе с использованием платформы производительность.рф.

Ключевым спикером мероприятия станет Ирина Жук, заместитель генерального директора АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". Также в слете примут участие ведущие эксперты в области TWI* (системы обучения персонала на производстве через практическое действие), цифровых технологий и разработки стратегий производственных систем.

«В текущем году мы сформировали очень интересную программу, пригласив известных в сообществе "бережливцев" экспертов. Помимо серьезных мастер-классов, традиционно запланированы и неофициальные форматы взаимодействия», – отметил замначальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Александр Косарев.

По его словам, в рамках слета состоится Lean*-квиз, направленный на проверку знаний участников по основным инструментам и методам бережливого производства. Этот элемент программы призван не только оценить уровень знаний, но и способствовать более глубокому пониманию и практическому применению полученных компетенций.

Организаторами мероприятия выступают Министерство экономического развития Алтайского края при поддержке КАУ "Алтайский центр кластерного развития". С 2021 года слеты внутренних тренеров успешно проводят в Алтайском крае, привлекая компании со всего региона. За это время в них приняли участие более ста специалистов, внесших значительный вклад в развитие бережливого производства на предприятиях Алтайского края.

Компании, работающие в несырьевых отраслях с годовой выручкой от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей), могут подать заявку для участия в проекте. Их принимают через сайт производительность.рф или по телефонам: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.

*TWI (Training Within Industry ("Трэйнинг Визин Индастри") – система обучения персонала на производстве через практическое действие, разработанная в США во время Второй мировой войны

