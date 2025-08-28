В Алтайском крае пятый день ищут 14-летнюю девушку с черно-красными волосами

Достоверно неизвестно, в какой одежде была пропавшая

28 августа 2025, 15:30, ИА Амител

Пропавшая / Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" подключились к поискам 14-летней Юлии, пропавшей в Первомайском районе Алтайского края. Подростка не видели с 23 августа, ее местонахождение остается неизвестным. По данным волонтеров, девочка исчезла на территории СНТ "Степное".

Приметы пропавшей: рост около 165 см, нормальное телосложение, карие глаза, волосы окрашены в черно-красный цвет. У Юлии есть пирсинг на переносице, но подтверждений, что она носит его сейчас, нет. Информация о том, в какой одежде была девочка в день исчезновения, тоже отсутствует.

Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении подростка, просят незамедлительно сообщить по телефонам горячей линии поискового отряда: 8-800-700-54-52 или 112. Поисковые работы продолжаются уже пятые сутки.