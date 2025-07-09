В Алтайском крае ремонтируют важную туристическую дорогу до Горной Колывани
В 2025 году планируют восстановить четыре километра дорожного полотна, а в 2026-м – девять
09 июля 2025, 14:45, ИА Амител
В Курьинском районе ремонтируют 13-километровый участок региональной трассы Курья – Колывань – Бугрышиха. Реновация дороги проходит в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
В ведомстве отмечают, что маршрут имеет важную туристическую значимость: он ведет к колыбели алтайского камнерезного искусства – историческому поселку Горная Колывань, известному уникальным Колыванским камнерезным заводом им. И. И. Ползунова и Музеем истории камнерезного дела. Также дорога позволяет проехать к природным достопримечательностям. В их числе – озеро Белое и знаменитая гора Синюха, которые ежегодно привлекают тысячи туристов.
Дорожный ремонт разбили на два этапа. Так, в 2025 году специалисты Южного ДСУ восстановят участок протяженностью четыре километра. Они уже разработали грунтовые насыпи и провели фрезерование старого покрытия, а также уложили выравнивающий слой покрытия из асфальтобетона.
"Верхний слой будет выполнен из специальной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, обеспечивающей надежность и долгий срок эксплуатации дороги. В дальнейшем будут укреплены обочины, сделаны примыкания, нанесена разметка и установлены необходимые дорожные знаки", – уточнили в региональном Министерстве транспорта.
То же самое подрядчик должен сделать на оставшемся участке дороги в 2026 году. Общая стоимость ремонта – более 290 млн рублей.
С 2021 года уже восстановили свыше 27 км дороги Курья – Колывань – Бугрышиха. Дорожное полотно обновляли в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Всего по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году отремонтируют порядка 30 участков на 14 региональных трассах – 145 км дорог, ведущих к популярным туристическим местам.
по 3 км в год... мощно то как!
21:03:25 09-07-2025
привет когда будут ремонтировать
Дорогу на магазине ярче на проспекте строителей тридцать шесть асфальт весь разволился оброщаюсь к Виктору федорычу Томенко приезжайте посмотрите весь асфальт полностью ремонтировать надо сделаите с уважением дворник Сергей и дорожку где геоцентр
15:34:03 09-07-2025
от Курьи до Бугрышихи 70 км. Пока отремонтируют последний участок, первый уже развалится
16:57:05 09-07-2025
в 2023м проезжал от Курьи до 8 марта - дорога норм. не то что 10 лет назад.
а от 8 марта дальше - грунтовка
17:07:37 09-07-2025
А от озера Белого до Синюхи практически невозможно проехать - одни ямы и колдобины. Если власти хотят развивать туризм в крае, эта дорога (от Белого до подножия Синюхи) должна стать первостепенной задачей.
10:55:44 10-07-2025
может вам и подъемник организовать чтобы ножки не бить? Чем труднодоступнее место, тем больше шансов его сохранить. Посмотрите что сотворили с ближним Горным. Торгово-развлекательный центр.
21:13:48 09-07-2025
Привет оброщаюсь к Виктору Томенко по поводу асфальта на проспекте строителей тридцать четыре сделать нам во дворе новый асфальт после сильных дождей непроити асфальт нужен нам новый будет классно радость для жителей детей бабушек дедушек автомобилистов новый асфаль это класс супер двор будет ништяк с новым асфальтом с уважением житель Сергей дворник
21:19:47 09-07-2025
Оброщаюсь к Виктору Томенко асфальт ещё нужен на отеле очарование рядом с моим домом асфальт тоже новый нужен с уважением Сергей дворник будет просто класс когда новый асфальт
21:27:53 09-07-2025
Оброщаюсь к Виктору Томенко опять по поводу асфальта на строителей двадцать девять тротуар в сторону дома строителей тридцать магазин был есть что съесть рядом прям с магазином асфальт тоже весь менять надо новый ложить с уважением Сергей дворник