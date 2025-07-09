В Алтайском крае ремонтируют важную туристическую дорогу до Горной Колывани

В 2025 году планируют восстановить четыре километра дорожного полотна, а в 2026-м – девять

В Курьинском районе ремонтируют 13-километровый участок региональной трассы Курья – Колывань – Бугрышиха. Реновация дороги проходит в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

В ведомстве отмечают, что маршрут имеет важную туристическую значимость: он ведет к колыбели алтайского камнерезного искусства – историческому поселку Горная Колывань, известному уникальным Колыванским камнерезным заводом им. И. И. Ползунова и Музеем истории камнерезного дела. Также дорога позволяет проехать к природным достопримечательностям. В их числе – озеро Белое и знаменитая гора Синюха, которые ежегодно привлекают тысячи туристов.

Дорожный ремонт разбили на два этапа. Так, в 2025 году специалисты Южного ДСУ восстановят участок протяженностью четыре километра. Они уже разработали грунтовые насыпи и провели фрезерование старого покрытия, а также уложили выравнивающий слой покрытия из асфальтобетона.

"Верхний слой будет выполнен из специальной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, обеспечивающей надежность и долгий срок эксплуатации дороги. В дальнейшем будут укреплены обочины, сделаны примыкания, нанесена разметка и установлены необходимые дорожные знаки", – уточнили в региональном Министерстве транспорта.

То же самое подрядчик должен сделать на оставшемся участке дороги в 2026 году. Общая стоимость ремонта – более 290 млн рублей.

С 2021 года уже восстановили свыше 27 км дороги Курья – Колывань – Бугрышиха. Дорожное полотно обновляли в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Всего по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году отремонтируют порядка 30 участков на 14 региональных трассах – 145 км дорог, ведущих к популярным туристическим местам.