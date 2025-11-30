В Алтайском крае снизилась заболеваемость психическими расстройствами
После пика в пандемию регион сократил число пациентов с психическими расстройствами благодаря реформе психиатрической службы
30 ноября 2025, 15:00, ИА Амител
В Алтайском крае зафиксирована устойчивая положительная динамика в сфере психического здоровья населения. По данным на 2024 год, общая заболеваемость психическими расстройствами снизилась на 8,2% по сравнению с 2023 годом – до 63,4 тысячи пациентов, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
Значимым достижением стало сокращение на 30% смертности от самоубийств, которые часто связаны с психическими нарушениями.
Всего три года назад, в 2022-м, Алтайский край занимал первое место в Сибирском федеральном округе по уровню заболеваемости психическими расстройствами, превышая общероссийские показатели на 12%.
Пик пришелся на последствия пандемии коронавируса. Однако, как отмечает заместитель главного врача Краевой психиатрической больницы им. Эрдмана Майя Амеличкина, с 2023 года ситуация начала улучшаться.
Результатом стало снижение показателя до 2997,2 случая на 100 тысяч населения, что соответствует среднему уровню по СФО, хотя и превышает общероссийский показатель на 9,2%.
Улучшению способствовала реформа психиатрической службы: объединение больниц в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Камне-на-Оби, открытие новых отделений, в том числе для первого психотического эпизода и "Клиники памяти", а также развитие сети психотерапевтических кабинетов и телефона доверия.
Большинство обращений (84,8%) связаны с непсихотическими расстройствами – тревогой, подавленностью и апатией. Рост обращений отчасти связан и со снижением стигмы – люди стали чаще обращаться за помощью.
15:11:01 30-11-2025
не обращался-не защитан...
18:11:37 30-11-2025
Гость (15:11:01 30-11-2025) не обращался-не защитан...... при получении прав обращаешься по любому, так что обследованы более 80 проц
18:51:24 30-11-2025
Гость (18:11:37 30-11-2025) при получении прав обращаешься по любому, так что обследован... Надеюсь,что это сарказм. Вы сами то права получали? Там профанация, просто заплатил и все. Ну, конечно,если залаять,то не дадут справку.
16:08:44 30-11-2025
Благодаря тому, что теперь все стали с психическими расстройствами, и это совсем даже незаметно.
16:47:05 30-11-2025
Как же они об этом узнали, ведь психиатрия у нас добровольная, если не обращаются, не значит, что она снизилась🤦🤷
19:08:25 30-11-2025
Кто в Москву уехал, кого как мигранта выгнали из страны. Вот и меньше психов стало в Барнауле.
19:42:42 30-11-2025
Скорее всего после объединения поликлиник психиатрическая помощь стала менее доступна населению, вот и поперли показатели вниз, статистике в России верить нельзя она не учитывает сокращение населения и доступность мед помощи.
20:15:18 30-11-2025
Дорого стало дураком быть.