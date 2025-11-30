В Алтайском крае снизилась заболеваемость психическими расстройствами

После пика в пандемию регион сократил число пациентов с психическими расстройствами благодаря реформе психиатрической службы

В Алтайском крае зафиксирована устойчивая положительная динамика в сфере психического здоровья населения. По данным на 2024 год, общая заболеваемость психическими расстройствами снизилась на 8,2% по сравнению с 2023 годом – до 63,4 тысячи пациентов, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Значимым достижением стало сокращение на 30% смертности от самоубийств, которые часто связаны с психическими нарушениями.

Всего три года назад, в 2022-м, Алтайский край занимал первое место в Сибирском федеральном округе по уровню заболеваемости психическими расстройствами, превышая общероссийские показатели на 12%.

Пик пришелся на последствия пандемии коронавируса. Однако, как отмечает заместитель главного врача Краевой психиатрической больницы им. Эрдмана Майя Амеличкина, с 2023 года ситуация начала улучшаться.

Результатом стало снижение показателя до 2997,2 случая на 100 тысяч населения, что соответствует среднему уровню по СФО, хотя и превышает общероссийский показатель на 9,2%.

Улучшению способствовала реформа психиатрической службы: объединение больниц в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Камне-на-Оби, открытие новых отделений, в том числе для первого психотического эпизода и "Клиники памяти", а также развитие сети психотерапевтических кабинетов и телефона доверия.

Большинство обращений (84,8%) связаны с непсихотическими расстройствами – тревогой, подавленностью и апатией. Рост обращений отчасти связан и со снижением стигмы – люди стали чаще обращаться за помощью.