В Алтайском крае снизилась заболеваемость психическими расстройствами

После пика в пандемию регион сократил число пациентов с психическими расстройствами благодаря реформе психиатрической службы

30 ноября 2025, 15:00, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
В Алтайском крае зафиксирована устойчивая положительная динамика в сфере психического здоровья населения. По данным на 2024 год, общая заболеваемость психическими расстройствами снизилась на 8,2% по сравнению с 2023 годом – до 63,4 тысячи пациентов, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Значимым достижением стало сокращение на 30% смертности от самоубийств, которые часто связаны с психическими нарушениями.

Всего три года назад, в 2022-м, Алтайский край занимал первое место в Сибирском федеральном округе по уровню заболеваемости психическими расстройствами, превышая общероссийские показатели на 12%.

Пик пришелся на последствия пандемии коронавируса. Однако, как отмечает заместитель главного врача Краевой психиатрической больницы им. Эрдмана Майя Амеличкина, с 2023 года ситуация начала улучшаться.

Результатом стало снижение показателя до 2997,2 случая на 100 тысяч населения, что соответствует среднему уровню по СФО, хотя и превышает общероссийский показатель на 9,2%.

Улучшению способствовала реформа психиатрической службы: объединение больниц в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Камне-на-Оби, открытие новых отделений, в том числе для первого психотического эпизода и "Клиники памяти", а также развитие сети психотерапевтических кабинетов и телефона доверия.

Большинство обращений (84,8%) связаны с непсихотическими расстройствами – тревогой, подавленностью и апатией. Рост обращений отчасти связан и со снижением стигмы – люди стали чаще обращаться за помощью. 

Алтайский край Здоровье Психология

Гость

15:11:01 30-11-2025

не обращался-не защитан...

Гость

18:11:37 30-11-2025

Гость (15:11:01 30-11-2025) не обращался-не защитан...... при получении прав обращаешься по любому, так что обследованы более 80 проц

Гость

18:51:24 30-11-2025

Гость (18:11:37 30-11-2025) при получении прав обращаешься по любому, так что обследован... Надеюсь,что это сарказм. Вы сами то права получали? Там профанация, просто заплатил и все. Ну, конечно,если залаять,то не дадут справку.

Иванна

16:08:44 30-11-2025

Благодаря тому, что теперь все стали с психическими расстройствами, и это совсем даже незаметно.

Гость

16:47:05 30-11-2025

Как же они об этом узнали, ведь психиатрия у нас добровольная, если не обращаются, не значит, что она снизилась🤦🤷

Гость

19:08:25 30-11-2025

Кто в Москву уехал, кого как мигранта выгнали из страны. Вот и меньше психов стало в Барнауле.

Гость

19:42:42 30-11-2025

Скорее всего после объединения поликлиник психиатрическая помощь стала менее доступна населению, вот и поперли показатели вниз, статистике в России верить нельзя она не учитывает сокращение населения и доступность мед помощи.

Гость

20:15:18 30-11-2025

Дорого стало дураком быть.

