В Алтайском крае стартовала премия "Народный знак качества"
Жители региона снова будут выбирать лучшие компании года
03 сентября 2025, 10:00, ИА Амител
Региональный информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул 3 сентября 2025 года объявили о запуске четвертой ежегодной премии "Народный знак качества" – одного из главных событий сезона для жителей региона и бизнеса, где подведут итоги года и назовут лучшие компании края в 2025 году.
Это та самая премия?
Да, именно она. "Народный знак качества" уже хорошо знаком жителям региона. Самый вкусный ресторан, самый надежный застройщик, самый опытный медицинский центр – премия охватывает разные сферы жизни и бизнеса, предоставляя потребителям право голоса и возможность назвать своих фаворитов.
В этом году победителями станут 22 компании. В 18 номинациях лидеров выберут жители региона с помощью народного голосования, а еще в четырех решение примет экспертная комиссия.
Когда можно номинировать?
Уже с 10:00 утра 3 сентября 2025 года на сайте народныйзнаккачества.рф открылась возможность выдвигать компании. Это может сделать любой житель края, включая сотрудников организаций. Под номинацию подходит любая компания (ИП, ООО и др.), работающая на территории Алтайского края.
Главное правило – одна компания в одной номинации. Таким образом, каждый участник может поддержать до 18 брендов, которые, по его мнению, достойны признания.
Номинировать можно до 2 октября 2025 года. Списки претендентов будут ежедневно обновлять после 10:00.
Уже 8 октября станут известны шорт-листы – по десять самых популярных компаний в каждой категории. Финалисты продолжат борьбу за победу во втором этапе. Организаторы подчеркивают: главное здесь – искренность. Ведь именно жители региона своим голосом решат, кто по праву заслуживает "Народный знак качества", а значит, звание лучшего в своем деле.
Какие будут номинации?
В 2025 году будет 18 открытых номинаций:
- "Официальный автодилер";
- "Автосалон";
- "Автосервис";
- "Малоэтажное строительство";
- "Застройщик";
- "Медцентры";
- "Бьюти-центры";
- "Семейный бизнес";
- "Центр дополнительного образования";
- "Производитель продуктов питания";
- "Производитель промышленных товаров";
- "Ресторан и кафе";
- "Фастфуд и доставка";
- "Спортивный клуб";
- "Стройка и ремонт";
- "Продовольственная торговая сеть";
- "Непродовольственная торговая сеть";
- "Креативный бизнес".
И четыре спецноминации (за номинирование и определение победителей отвечают эксперты):
- "Персона Бизнес FM Барнаул";
- "Ньюсмейкер года";
- "Народная любовь года";
- "Лучший в своем деле".
В этом году есть нововведения. Например, номинацию "Бьюти-центр" впервые выделили в отдельную категорию. Здесь можно выдвигать компании, оказывающие профессиональные услуги в сфере красоты и эстетики (например, маникюр и педикюр, парикмахерские услуги и стайлинг, оформление и коррекция бровей и ресниц, косметологические процедуры, услуги визажистов и стилистов).
Также появилась номинация "Семейный бизнес". Сюда номинируем малые предприятия (до 100 человек), где бизнес ведут члены одной семьи не менее 12 месяцев; крестьянские (фермерские) хозяйства, где не менее двух членов – родственники; индивидуальных предпринимателей, у которых по основному месту работы трудятся не менее двух членов семьи.
Подробно о каждой номинации и о том, какие компании в них можно номинировать, читайте в положении на сайте народныйзнаккачества.рф.
Премия "Народный знак качества" постоянно развивается и адаптируется к изменениям рынка и пожеланиям участников. Это не просто конкурс, а возможность для компаний продемонстрировать достижения и внести вклад в развитие региона, а для жителей Алтайского края – поддержать любимые бренды.
Премия пройдет в несколько этапов:
- с 3 сентября по 2 октября 2025 года – номинирование компаний;
- с 8 октября по 6 ноября на сайте – голосование по номинациям;
- с 7 по 17 ноября – подведение итогов голосования;
- 18 ноября 2025 года – награждение победителей.
Комментарии 0