В Алтайском крае стартовала премия "Народный знак качества"

Жители региона снова будут выбирать лучшие компании года

03 сентября 2025, 10:00, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева

Региональный информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул 3 сентября 2025 года объявили о запуске четвертой ежегодной премии "Народный знак качества" – одного из главных событий сезона для жителей региона и бизнеса, где подведут итоги года и назовут лучшие компании края в 2025 году.

Это та самая премия?

Да, именно она. "Народный знак качества" уже хорошо знаком жителям региона. Самый вкусный ресторан, самый надежный застройщик, самый опытный медицинский центр – премия охватывает разные сферы жизни и бизнеса, предоставляя потребителям право голоса и возможность назвать своих фаворитов.

В этом году победителями станут 22 компании. В 18 номинациях лидеров выберут жители региона с помощью народного голосования, а еще в четырех решение примет экспертная комиссия.

Когда можно номинировать?

Уже с 10:00 утра 3 сентября 2025 года на сайте народныйзнаккачества.рф открылась возможность выдвигать компании. Это может сделать любой житель края, включая сотрудников организаций. Под номинацию подходит любая компания (ИП, ООО и др.), работающая на территории Алтайского края.

Главное правило – одна компания в одной номинации. Таким образом, каждый участник может поддержать до 18 брендов, которые, по его мнению, достойны признания.

Номинировать можно до 2 октября 2025 года. Списки претендентов будут ежедневно обновлять после 10:00.

Уже 8 октября станут известны шорт-листы – по десять самых популярных компаний в каждой категории. Финалисты продолжат борьбу за победу во втором этапе. Организаторы подчеркивают: главное здесь – искренность. Ведь именно жители региона своим голосом решат, кто по праву заслуживает "Народный знак качества", а значит, звание лучшего в своем деле.

Какие будут номинации?

В 2025 году будет 18 открытых номинаций:

"Официальный автодилер";

"Автосалон";

"Автосервис";

"Малоэтажное строительство";

"Застройщик";

"Медцентры";

"Бьюти-центры";

"Семейный бизнес";

"Центр дополнительного образования";

"Производитель продуктов питания";

"Производитель промышленных товаров";

"Ресторан и кафе";

"Фастфуд и доставка";

"Спортивный клуб";

"Стройка и ремонт";

"Продовольственная торговая сеть";

"Непродовольственная торговая сеть";

"Креативный бизнес".

И четыре спецноминации (за номинирование и определение победителей отвечают эксперты):

"Персона Бизнес FM Барнаул";

"Ньюсмейкер года";

"Народная любовь года";

"Лучший в своем деле".

В этом году есть нововведения. Например, номинацию "Бьюти-центр" впервые выделили в отдельную категорию. Здесь можно выдвигать компании, оказывающие профессиональные услуги в сфере красоты и эстетики (например, маникюр и педикюр, парикмахерские услуги и стайлинг, оформление и коррекция бровей и ресниц, косметологические процедуры, услуги визажистов и стилистов).



Также появилась номинация "Семейный бизнес". Сюда номинируем малые предприятия (до 100 человек), где бизнес ведут члены одной семьи не менее 12 месяцев; крестьянские (фермерские) хозяйства, где не менее двух членов – родственники; индивидуальных предпринимателей, у которых по основному месту работы трудятся не менее двух членов семьи.

Подробно о каждой номинации и о том, какие компании в них можно номинировать, читайте в положении на сайте народныйзнаккачества . рф .

Премия "Народный знак качества" постоянно развивается и адаптируется к изменениям рынка и пожеланиям участников. Это не просто конкурс, а возможность для компаний продемонстрировать достижения и внести вклад в развитие региона, а для жителей Алтайского края – поддержать любимые бренды.

Премия пройдет в несколько этапов: