В Алтайском крае студенткам заплатили за беременность уже 28 млн рублей

Выплату получили 282 девушки

29 июля 2025, 21:10, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

С января 2025 года беременным студенткам в Алтайском крае заплатили уже более 28 млн рублей. Как сообщает "МК" со ссылкой на пресс-службу Минсоцзащиты региона, выплату в 100 тысяч рублей от краевых властей получили уже 282 девушки.

Единовременная выплата была введена в рамках нацпроекта "Семья" и региональной программы повышения рождаемости на 2025-2027 годы. 100 тысяч рублей назначают я при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения.

При этом должен быть соблюден ряд условий:

гражданство РФ, проживание в Алтайском крае;

учет в медорганизации региона не менее 12 недель;

обучение в образовательной организации на момент обращения за выплатой.

Оставить заявку на соцподдержку нужно до родов. Обращение можно подать в отделениях МФЦ по месту жительства или пребывания.