В Алтайском крае студенткам заплатили за беременность уже 28 млн рублей
Выплату получили 282 девушки
29 июля 2025, 21:10, ИА Амител
Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
С января 2025 года беременным студенткам в Алтайском крае заплатили уже более 28 млн рублей. Как сообщает "МК" со ссылкой на пресс-службу Минсоцзащиты региона, выплату в 100 тысяч рублей от краевых властей получили уже 282 девушки.
Единовременная выплата была введена в рамках нацпроекта "Семья" и региональной программы повышения рождаемости на 2025-2027 годы. 100 тысяч рублей назначают я при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения.
При этом должен быть соблюден ряд условий:
- гражданство РФ, проживание в Алтайском крае;
- учет в медорганизации региона не менее 12 недель;
- обучение в образовательной организации на момент обращения за выплатой.
Оставить заявку на соцподдержку нужно до родов. Обращение можно подать в отделениях МФЦ по месту жительства или пребывания.
23:00:12 29-07-2025
Деньги девать чтоли некуда....млин
23:29:05 29-07-2025
Гость (23:00:12 29-07-2025) Деньги девать чтоли некуда....млин... тут не в деньгах дело уже, умник
23:28:11 29-07-2025
"Не стоит ждать до пятого, женитесь на втором" (речь идет о курсах Института или Университета) - была такая известная песня, например, у нас в политехе 1960х годов, когда так же был замечен спад, по сравнению с предыдущими десятилетиями. Основной причиной снижения темпов роста населения в 1960х были - снижение рождаемости и изменение структуры населения, вызванные урбанизацией и повышением возраста вступления в брак! и поэтому тут же Государство отреагировало, на слетах студенческих отрядов и бардовских появилась эта песня и ее уже через 2 года пели буквально все!! Ну и стоит ли говорить о бешеном росте населения в 1970х годах? Прирост населения был обусловлен высокой рождаемостью и снижением смертности! Так что это все результативно. и даже Очень. Правильная политика, да
23:30:19 29-07-2025
давайте поднажмем девчата! а то в доставке даже уже даже люди ИНОЙ РАСЫ!! ШОК. то индусы то африканцы то китайцы!! это что-ж такое, граждане?!
00:12:46 30-07-2025
Нужно призовые давьь по результату, а не по залёту.
00:27:30 30-07-2025
Что она может дать ребёнку , сама по сути ребёнок
01:45:10 30-07-2025
Да сразу с подачей документов можно беременеть. Нахрен эту учёбу!
🤣
08:29:29 30-07-2025
И тут уже чувствуется местное кидалово , а что делать тем кто заочно учится?, а как же школьницы? А если до родов не успел подать заявку, ну я думаю найдутся и такие. По бороде?!
08:54:08 30-07-2025
100 тыс - коляска да кроватка, может на первое время еще немного вещей и все.... в итоге - работать не возможно, учиться не возможно, а кушать то хочется всегда
09:06:46 30-07-2025
Гость (08:54:08 30-07-2025) 100 тыс - коляска да кроватка, может на первое время еще нем... А если не будет этих 100 тр кушать то меньше будет хотеться?
09:21:28 30-07-2025
Гость (08:54:08 30-07-2025) 100 тыс - коляска да кроватка, может на первое время еще нем... гордо отказаться от помощи в сложный момент?
странный вы, Гость...
10:30:03 30-07-2025
Musik (09:21:28 30-07-2025) гордо отказаться от помощи в сложный момент?странный вы,... речь о том,мто это крохи,как дальше учиться?на что жить? очередной удар по образованию,282 специалиста в минус,а на их месте могли бы нормальные студенты учиться.
19:31:12 30-07-2025
Гость (10:30:03 30-07-2025) речь о том,мто это крохи,как дальше учиться?на что жить? оче... академ возьмут, потом доучатся. Не они первые, не они последние. Раздули из новости проблему вселенского масштаба. Можно подумать, что кто не родил в вузе, первоклассным специалистом стал. Какое сейчас обучение, так уж пусть лучше рожают.
13:52:36 30-07-2025
Гость (08:54:08 30-07-2025) 100 тыс - коляска да кроватка, может на первое время еще нем...
а вам как всегда всё мало? дают - берите и поблагодарите. вашим родителям ничего не давали, но они рискнули вас родить