В Алтайском крае выявили пять новых случаев бешенства

24 февраля 2026, 14:57, ИА Амител

Злая собака, бешенство / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Алтайском крае зафиксирован новый всплеск случаев бешенства. Выявлено сразу пять очагов заболевания. Соответствующие указы губернатора о введении ограничительных мер опубликованы на официальном портале правовой информации.

География распространения заболевания охватывает несколько территорий: станция Власиха в Барнауле, село Толстая Дубрава в Алейском районе, село Лебяжье в Павловском районе, а также село Мартовка и районный центр Хабары в Хабарском районе.

Во всех указанных населенных пунктах введен стандартный карантинный режим. Согласно установленным правилам, ограничения будут сняты лишь через 60 дней после полной ликвидации последствий заболевания.

С учетом новых случаев общее количество зафиксированных очагов бешенства в регионе за 2026 год достигло 19. Эта статистика вызывает серьезные опасения у специалистов.

По темпам распространения заболевания текущий год может превзойти антирекордный 2025-й, когда было выявлено 29 очагов. Тогда эксперты связывали рост заболеваемости с массовым появлением лисиц на территории края.