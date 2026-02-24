В Алтайском крае выявили пять новых случаев бешенства
За два неполных месяца 2026 года зафиксировано уже 19 очагов
24 февраля 2026, 14:57, ИА Амител
В Алтайском крае зафиксирован новый всплеск случаев бешенства. Выявлено сразу пять очагов заболевания. Соответствующие указы губернатора о введении ограничительных мер опубликованы на официальном портале правовой информации.
География распространения заболевания охватывает несколько территорий: станция Власиха в Барнауле, село Толстая Дубрава в Алейском районе, село Лебяжье в Павловском районе, а также село Мартовка и районный центр Хабары в Хабарском районе.
Во всех указанных населенных пунктах введен стандартный карантинный режим. Согласно установленным правилам, ограничения будут сняты лишь через 60 дней после полной ликвидации последствий заболевания.
С учетом новых случаев общее количество зафиксированных очагов бешенства в регионе за 2026 год достигло 19. Эта статистика вызывает серьезные опасения у специалистов.
По темпам распространения заболевания текущий год может превзойти антирекордный 2025-й, когда было выявлено 29 очагов. Тогда эксперты связывали рост заболеваемости с массовым появлением лисиц на территории края.
15:09:53 24-02-2026
ветслужба получается не работает совсем. а это - смертельное для человека заболевание. 99,9 проц. смерть при заражении
17:28:17 24-02-2026
Барнаул, Алейский район, Павловский район, Хабарский район. Широта географии поражает. Что, всё лисы да лисы? Может, кто ещё виноват?