В Алтайском крае за два года капитально отремонтируют почти 70 образовательных учреждений

На 2026–2027 годы запланирован капремонт 49 школ, 10 детских садов и 10 зданий колледжей

08 февраля 2026, 20:00, ИА Амител

В Алтайском крае отремонтируют школы / Фото: telegram-канал Виктора Томенко
В Алтайском крае стартует масштабная программа капитального ремонта образовательных учреждений: в 2026 и 2027 годах планируется обновить 49 школ, 10 детских садов и 10 зданий организаций среднего профессионального образования. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что такие ремонты являются сложными и трудоемкими, так как зачастую требуют фактической перестройки всего здания.

«В преображении школ важно все — от учебных кабинетов до спортзалов, столовых. Когда все сделано по современным стандартам, когда в классах есть все необходимое, тогда и педагоги, и ученики приходят в школу с совершенно другим настроением», — написал глава региона.

Томенко также опубликовал фотографии уже отремонтированных школ в Шелаболихинском и Поспелихинском районах, на каждую из которых было потрачено около 100 миллионов рублей. Программа направлена на создание современных и комфортных условий для обучения и работы.

Алтайский край школы и детсады ремонт

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

20:39:31 08-02-2026

Вспоминается анекдот про "за сколько пробежишь стометровку?", там дальше ответ был в баксах, а тут аж за два года.
Цель правильная

Avatar Picture
Гость

20:56:38 08-02-2026

КРАЙНЕ важно подходить к организации процесса обучения тщательнейше - по количеству учеников, трансферу, времени урок/перемена, мебели, питанию . чтобы НЕ БЫЛО такого ка в школе 64, когда туда подселили учеников из школы 60. Должны быть достойные педагоги-организаторы, не СПТУ! и так уже качественное образование кануло в Лету, так попытайтесь хоть крохи сохранить , будущим рабочим тоже важна грамотность и интеллект

Avatar Picture
гость

08:26:37 09-02-2026

а когда строить будут взамен закрытых средних старых школ?

Avatar Picture
гость

08:32:55 09-02-2026

наши алтайские СМИ восхваляют работу Томенко. А хвалится особо нечем, особенно в образовании, где тысячи школьников учатся не в зданиях школ, а где придется.
Если завал произошел в школьной инфраструктуре, почему не помогает краю федеральное правительство построить закрытые ЕДИНСТВЕННЫЕ в муниципалитетах средние школы? Замалчивают свой позор. А дети страдают.

