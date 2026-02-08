В Алтайском крае за два года капитально отремонтируют почти 70 образовательных учреждений

На 2026–2027 годы запланирован капремонт 49 школ, 10 детских садов и 10 зданий колледжей

08 февраля 2026, 20:00, ИА Амител

В Алтайском крае отремонтируют школы / Фото: telegram-канал Виктора Томенко

В Алтайском крае стартует масштабная программа капитального ремонта образовательных учреждений: в 2026 и 2027 годах планируется обновить 49 школ, 10 детских садов и 10 зданий организаций среднего профессионального образования. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что такие ремонты являются сложными и трудоемкими, так как зачастую требуют фактической перестройки всего здания.

«В преображении школ важно все — от учебных кабинетов до спортзалов, столовых. Когда все сделано по современным стандартам, когда в классах есть все необходимое, тогда и педагоги, и ученики приходят в школу с совершенно другим настроением», — написал глава региона.

Томенко также опубликовал фотографии уже отремонтированных школ в Шелаболихинском и Поспелихинском районах, на каждую из которых было потрачено около 100 миллионов рублей. Программа направлена на создание современных и комфортных условий для обучения и работы.