В Алтайском крае за неделю от клещей пострадало 99 человек

В регионе наблюдают снижение активности и численности этих членистоногих

13 июля 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: Marino Linic / unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 99 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники с жалобами на укусы этих "кровососов" обратились 7359 жителей, из них 2196 – барнаульцы.

"Зарегистрировано 259 случаев с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом (в том числе у 39 детей в возрасте до 14 лет), 40 случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом (в том числе у одного ребенка) и 51 случай – с подозрением на заболевание клещевым боррелиозом (в том числе у восьми детей), – рассказали в управлении.

Сейчас в крае наблюдается снижение активности и численности клещей. Но риск пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года.

Для защиты от клеща специалисты рекомендуют:

надевать закрытую одежду – длинные рукава, брюки заправлять в носки;

наносить репелленты от клещей на одежду и кожу;

избегать высокой травы и кустарников, ходить по тропинкам;

тщательно осматривайте тело и одежду после прогулки;

сразу снимать и стирать одежду после прогулки на природе.

