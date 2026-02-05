В Алтайском крае закрыта одна из действующих ледовых переправ

Решение принято из-за ухудшения ледовой обстановки и в целях обеспечения безопасности

В Алтайском крае закрыли одну из ледовых переправ в Шелаболихинском районе. С 5 февраля запрещено движение транспорта и пешеходов по реке Оби на участке от села Новообинцево до правого берега. Соответствующее постановление подписала администрация района, сообщили в МЧС России по Алтайскому краю.

В ведомстве уточнили, что решение принято из-за ухудшения ледовой обстановки и в целях обеспечения безопасности. При этом в регионе продолжают функционировать еще шесть ледовых переправ. Проезд по льду по-прежнему разрешен в Камне-на-Оби, в Шелаболихе, между населенными пунктами Вяткино и Клепиково, на участке от села Усть-Чарышская Пристань до села Чеканиха, между селами Быстрый Исток и Акутиха, а также в поселке Амурском.

Сотрудники МЧС напоминают, что при использовании ледовых переправ необходимо строго соблюдать установленные ограничения по массе транспорта и скоростному режиму, а также учитывать погодные условия и состояние льда.