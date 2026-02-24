В алтайском селе на 100 "квадратах" полыхал частный жилой дом

К моменту прибытия первого подразделения пожарных огонь полностью охватил здание

24 февраля 2026, 22:07, ИА Амител

Пожар в частном доме / Пожар / Пожарные / Спасатели / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Днем 23 февраля в Тальменском районе произошел пожар в жилом секторе. В селе Шипицино загорелся частный дом. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным спасательного ведомства, к моменту прибытия первого подразделения огонь полностью охватил здание. Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. Люди в результате происшествия не пострадали, погибших также нет.

В ликвидации возгорания были задействованы 11 пожарных и три единицы специальной техники. Дополнительно к работе привлекли добровольную пожарную команду.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало несоблюдение требований при установке электрооборудования.