В Алтайском крае в сгоревшем доме нашли мертвыми мужчину и женщину

Третья пострадавшая в огне находится в реанимации

24 февраля 2026, 13:23, ИА Амител

Пожар / Фото: https://max.ru/mchs_altkray

В поселке Северном Первомайского района Алтайского края в ночь с 23 на 24 февраля произошел пожар в двухквартирном жилом доме.

По данным МЧС, на момент прибытия пожарных подразделений горели веранда и крыша здания. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Для ликвидации пожара были задействованы десять человек и три единицы техники.

В ходе тушения на месте происшествия сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших — мужчины и женщины. Еще одна женщина получила ожоги и была доставлена в больницу. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.

По предварительной информации, опубликованной МЧС Алтайского края, причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнем.

Ранее сообщалось, что крупный пожар в алтайском селе произошел из-за неправильной эксплуатации печи.