В Алтайском крае в сгоревшем доме нашли мертвыми мужчину и женщину
Третья пострадавшая в огне находится в реанимации
24 февраля 2026, 13:23, ИА Амител
В поселке Северном Первомайского района Алтайского края в ночь с 23 на 24 февраля произошел пожар в двухквартирном жилом доме.
По данным МЧС, на момент прибытия пожарных подразделений горели веранда и крыша здания. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Для ликвидации пожара были задействованы десять человек и три единицы техники.
В ходе тушения на месте происшествия сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших — мужчины и женщины. Еще одна женщина получила ожоги и была доставлена в больницу. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.
По предварительной информации, опубликованной МЧС Алтайского края, причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнем.
Ранее сообщалось, что крупный пожар в алтайском селе произошел из-за неправильной эксплуатации печи.
Комментарии 0