НОВОСТИОбщество

В алтайском селе Санниково решили проблему со слабым напором воды

Там установили самую высокую за последние годы водонапорную башню

30 июля 2025, 22:20, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минстроя и ЖКХ Алтайского края
Фото: пресс-служба Минстроя и ЖКХ Алтайского края

Самую высокую за последние годы водонапорную башню установили в селе Санниково Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ региона. 

Систему водоснабжения Алтайского края продолжают обновлять по программе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами". Один из объектов, водонапорную башню высотой 25 метров и объемом в 160 кубометров, построили в селе Санниково. Долгое время там не хватало воды жителям частного сектора летом из-за большого водоразбора — напор был слабым, а до верхних этажей в многоэтажках вода не доходила вовсе.

"Я живу на пятом этаже, раньше напор был только вечером. Пользоваться душем, краном на кухне было почти невозможно. Сейчас ситуация кардинально изменилась – напор замечательный", – рассказал житель села Санниково Юрий Овчинников.

Улучшение с водоснабжением заметил и житель частного дома в Санниково Юрий Павлов. По словам сельчанина, теперь объема воды хватает на все бытовые нужды.

Алтайский край ЖКХ

Комментарии 3

Avatar Picture
Олег

23:10:01 30-07-2025

Подует небывалый ветер и упадет, ибо традиция.
Колесо чёртово, заклинило, ливневка забилась.
А дальше бензин подорожает...
Так что рухнет.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

00:00:57 31-07-2025

Да ладно. Это же единственное алтайское село.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:31:04 31-07-2025

молосы!
не ждут, не ноют. все бы так.
но объект закрыть надо.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров