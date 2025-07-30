В алтайском селе Санниково решили проблему со слабым напором воды

Там установили самую высокую за последние годы водонапорную башню

30 июля 2025, 22:20, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минстроя и ЖКХ Алтайского края

Самую высокую за последние годы водонапорную башню установили в селе Санниково Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ региона.

Систему водоснабжения Алтайского края продолжают обновлять по программе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами". Один из объектов, водонапорную башню высотой 25 метров и объемом в 160 кубометров, построили в селе Санниково. Долгое время там не хватало воды жителям частного сектора летом из-за большого водоразбора — напор был слабым, а до верхних этажей в многоэтажках вода не доходила вовсе.

"Я живу на пятом этаже, раньше напор был только вечером. Пользоваться душем, краном на кухне было почти невозможно. Сейчас ситуация кардинально изменилась – напор замечательный", – рассказал житель села Санниково Юрий Овчинников.

Улучшение с водоснабжением заметил и житель частного дома в Санниково Юрий Павлов. По словам сельчанина, теперь объема воды хватает на все бытовые нужды.