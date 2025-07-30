В алтайском селе Санниково решили проблему со слабым напором воды
Там установили самую высокую за последние годы водонапорную башню
30 июля 2025, 22:20, ИА Амител
Самую высокую за последние годы водонапорную башню установили в селе Санниково Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ региона.
Систему водоснабжения Алтайского края продолжают обновлять по программе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами". Один из объектов, водонапорную башню высотой 25 метров и объемом в 160 кубометров, построили в селе Санниково. Долгое время там не хватало воды жителям частного сектора летом из-за большого водоразбора — напор был слабым, а до верхних этажей в многоэтажках вода не доходила вовсе.
"Я живу на пятом этаже, раньше напор был только вечером. Пользоваться душем, краном на кухне было почти невозможно. Сейчас ситуация кардинально изменилась – напор замечательный", – рассказал житель села Санниково Юрий Овчинников.
Улучшение с водоснабжением заметил и житель частного дома в Санниково Юрий Павлов. По словам сельчанина, теперь объема воды хватает на все бытовые нужды.
23:10:01 30-07-2025
Подует небывалый ветер и упадет, ибо традиция.
Колесо чёртово, заклинило, ливневка забилась.
А дальше бензин подорожает...
Так что рухнет.
00:00:57 31-07-2025
Да ладно. Это же единственное алтайское село.
09:31:04 31-07-2025
молосы!
не ждут, не ноют. все бы так.
но объект закрыть надо.