В Барнауле начался финальный этап гидравлических испытаний
Без горячей воды остались жители Ленинского, Железнодорожного и Индустриального районов
28 июля 2025, 09:21, ИА Амител
С 28 июля по 11 августа включительно в Барнауле пройдет четвертый, заключительный этап гидравлических испытаний теплосетей. Как сообщает пресс-центр мэрии, на две недели горячую воду отключат у части потребителей Ленинского, Железнодорожного и Индустриального районов — синий и фиолетовый контуры на интерактивной карте.
️Так, в контуре М-22 (ТЭЦ-2) отключения затронут следующие улицы:
- пр. Ленина – от пл. Октября до пр. Космонавтов;
- микрорайон "Жилплощадка";
- пр. Строителей – до ул. Челюскинцев;
- ул. Северо-Западная;
- ул. Телефонная;
- ул. Новороссийская;
- ул. Горно-Алтайская;
- ул. Чеглецова;
- ул. Чудненко;
- ул. Петра Сухова;
- ул. Эмилии Алексеевой;
- ул. Титова в границах пр. Ленина и ул. 4-й Западной;
- ул. Смирнова;
- ул. Карагандинская;
- ул. Ткацкая;
- ул. Ярных;
- ул. Матросова.
В контуре М-31 (ТЭЦ-3) горячей воды временно не будет в районе следующих улиц:
- ул. Взлетная – в границах Солнечной Поляны и Сиреневой;
- ул. Попова;
- ул. Шумакова;
- Павловский тракт;
- ул. 50 лет СССР;
- ул. Сухэ-Батора;
- ул. Георгиева;
- ул. Энтузиастов – от ул. Попова до ул. Малахова;
- микрорайон "Невский";
- ул. Транзитная;
- ул. Волгоградская;
- ул. Советской Армии;
- ул. Антона Петрова;
- ул. Георгия Исакова;
- ул. Юрина – в границах улиц от ул. Малахова до ул. Микронной;
- ул. Гущина.
Как рассказывали в СГК, с 28 июля по 5 августа пройдут испытания теплосетей повышенным давлением на прочность и плотность. На удалённых от ТЭЦ участках будут задействованы передвижные опрессовочные станции. Следом, с 6 по 11 августа, будут устраняться выявленные повреждения, проводиться текущий ремонт оборудования.
09:40:44 28-07-2025
Воду при такой жаре можно греть в ведре, на подоконнике.
09:44:48 28-07-2025
скоро всё будет хорошо!
09:58:19 28-07-2025
Musik (09:44:48 28-07-2025) скоро всё будет хорошо!... Ты про царствие небесное?
10:03:52 28-07-2025
После раскопок на участке малахова (между сухова и алексеевой) остались кучи и вмятины от колес а раньше после раскопок все равняли и сеяли траву .Да было а сечас бардак( после нас хоть потоп).Печально ...
10:43:10 28-07-2025
гость (10:03:52 28-07-2025) После раскопок на участке малахова (между сухова и алексеево... Да боже мой, тут на Строителей около крыльца практически каждого магазина мусор валяется, и видно, что его не убирали неделями, а то и месяцами. Плитка и асфальт как после бомбежки. А на главном проспекте города на зданиях висят таблички типа "осторожно, возможно падение штукатурного слоя". А вы о какой-то травке.
14:17:57 29-07-2025
Выражаю признательность как амику так и теплосетям, что после моего поста чуть выше по поводу раскопок и недоделок после работы теплоситей по малахова сегодня приехали рабочие и всепривели в порядок и даже посеяли травной покров .Всем огромное спасибо город живет.