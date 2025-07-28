НОВОСТИОбщество

В Барнауле начался финальный этап гидравлических испытаний

Без горячей воды остались жители Ленинского, Железнодорожного и Индустриального районов

28 июля 2025, 09:21, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

С 28 июля по 11 августа включительно в Барнауле пройдет четвертый, заключительный этап гидравлических испытаний теплосетей. Как сообщает пресс-центр мэрии, на две недели горячую воду отключат у части потребителей Ленинского, Железнодорожного и Индустриального районов — синий и фиолетовый контуры на интерактивной карте.

️Так, в контуре М-22 (ТЭЦ-2) отключения затронут следующие улицы: 

  • пр. Ленина – от пл. Октября до пр. Космонавтов;
  • микрорайон "Жилплощадка";
  • пр. Строителей – до ул. Челюскинцев;
  • ул. Северо-Западная;
  • ул. Телефонная;
  • ул. Новороссийская;
  • ул. Горно-Алтайская; 
  • ул. Чеглецова;
  • ул. Чудненко;
  • ул. Петра Сухова;
  • ул. Эмилии Алексеевой;
  • ул. Титова в границах пр. Ленина и ул. 4-й Западной;
  • ул. Смирнова;
  • ул. Карагандинская;
  • ул. Ткацкая;
  • ул. Ярных;
  • ул. Матросова.

В контуре М-31 (ТЭЦ-3) горячей воды временно не будет в районе следующих улиц:

  • ул. Взлетная – в границах Солнечной Поляны и Сиреневой; 
  • ул. Попова;
  • ул. Шумакова;
  • Павловский тракт;
  • ул. 50 лет СССР;
  • ул. Сухэ-Батора;
  • ул. Георгиева;
  • ул. Энтузиастов – от ул. Попова до ул. Малахова;
  • микрорайон "Невский";
  • ул. Транзитная;
  • ул. Волгоградская;
  • ул. Советской Армии;
  • ул. Антона Петрова;
  • ул. Георгия Исакова;
  • ул. Юрина – в границах улиц от ул. Малахова до ул. Микронной;
  • ул. Гущина.

Как рассказывали в СГК, с 28 июля по 5 августа пройдут испытания теплосетей повышенным давлением на прочность и плотность. На удалённых от ТЭЦ участках будут задействованы передвижные опрессовочные станции.  Следом, с 6 по 11 августа, будут устраняться выявленные повреждения, проводиться текущий ремонт оборудования.

Отключения горячей воды
Читайте также в сюжете: Отключения горячей воды

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

09:40:44 28-07-2025

Воду при такой жаре можно греть в ведре, на подоконнике.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:44:48 28-07-2025

скоро всё будет хорошо!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:19 28-07-2025

Musik (09:44:48 28-07-2025) скоро всё будет хорошо!... Ты про царствие небесное?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:03:52 28-07-2025

После раскопок на участке малахова (между сухова и алексеевой) остались кучи и вмятины от колес а раньше после раскопок все равняли и сеяли траву .Да было а сечас бардак( после нас хоть потоп).Печально ...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:10 28-07-2025

гость (10:03:52 28-07-2025) После раскопок на участке малахова (между сухова и алексеево... Да боже мой, тут на Строителей около крыльца практически каждого магазина мусор валяется, и видно, что его не убирали неделями, а то и месяцами. Плитка и асфальт как после бомбежки. А на главном проспекте города на зданиях висят таблички типа "осторожно, возможно падение штукатурного слоя". А вы о какой-то травке.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:17:57 29-07-2025

Выражаю признательность как амику так и теплосетям, что после моего поста чуть выше по поводу раскопок и недоделок после работы теплоситей по малахова сегодня приехали рабочие и всепривели в порядок и даже посеяли травной покров .Всем огромное спасибо город живет.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров