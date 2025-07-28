В Барнауле начался финальный этап гидравлических испытаний

Без горячей воды остались жители Ленинского, Железнодорожного и Индустриального районов

С 28 июля по 11 августа включительно в Барнауле пройдет четвертый, заключительный этап гидравлических испытаний теплосетей. Как сообщает пресс-центр мэрии, на две недели горячую воду отключат у части потребителей Ленинского, Железнодорожного и Индустриального районов — синий и фиолетовый контуры на интерактивной карте.