В Алтайском театре драмы опоздавших перестанут пускать в зал

Но иногда могут сделать исключение и пропустить на балкон

10 ноября 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском театре драмы не будут пускать в зал опоздавших, чтобы не мешать другим зрителям. Об этом сообщил главный режиссер театра Георгий Цнобиладзе.

"Вход в зал после третьего звонка запрещен. Мы не пустим вас в зрительный зал после начала спектакля", – отметил он.

По его словам, из-за опоздавших уже пришедшим зрителям приходится отвлекаться от спектакля, а то и вовсе подниматься целому ряду, чтобы те нашли свое место.

При этом иногда в виде исключения опоздавшим могут все же предложить пройти на балкон. "Но именно иногда и в виде исключения", – добавил режиссер.