В Алтайском театре драмы опоздавших перестанут пускать в зал
Но иногда могут сделать исключение и пропустить на балкон
10 ноября 2023, 19:45, ИА Амител
В Алтайском театре драмы не будут пускать в зал опоздавших, чтобы не мешать другим зрителям. Об этом сообщил главный режиссер театра Георгий Цнобиладзе.
"Вход в зал после третьего звонка запрещен. Мы не пустим вас в зрительный зал после начала спектакля", – отметил он.
По его словам, из-за опоздавших уже пришедшим зрителям приходится отвлекаться от спектакля, а то и вовсе подниматься целому ряду, чтобы те нашли свое место.
При этом иногда в виде исключения опоздавшим могут все же предложить пройти на балкон. "Но именно иногда и в виде исключения", – добавил режиссер.
"Вы можете опаздывать на самолет и на поезд, на работу, на учебу в школу и институт, но в театр, пожалуйста, приходите заранее: спокойно снять верхнюю одежду, выпить чашку кофе, отдышаться и настроиться. Иначе зачем вообще театр?" – заключил Цнобиладзе.
19:50:51 10-11-2023
Здравая идея! Еще бы в кинотеатры с едой не пускали бы, вообще бы хорошо было!
20:20:11 10-11-2023
Совершенно прав.
20:46:58 10-11-2023
Шуты это раньше были.
22:26:50 10-11-2023
А разрешение покупать билеты у режиссера не надо брать разрешение ?
22:58:32 10-11-2023
В театре муз. комедии тоже надо такое правило принять. Опоздавшие тянутся еще минут 20 после 3 звонка. Люди встают в ряд, иначе не пропустить. Очень отвлекает и портит настроение.
00:31:25 11-11-2023
Заносчивый культурный сноб! Люди со смены с завода, надо переодеться и доехать, ну бывает припоздали. Если не пустите, тогда бабки возвращайте!
09:28:56 11-11-2023
Гость (00:31:25 11-11-2023) Заносчивый культурный сноб! Люди со смены с завода, надо пер... Со смены с завода идут не в театр, а в пивнуху
15:19:54 11-11-2023
Гость (00:31:25 11-11-2023) Заносчивый культурный сноб! Люди со смены с завода, надо пер... Не опаздывай. Или сиди дома, если не умеешь время планировать.
03:50:04 11-11-2023
А на балконе "чернь" сидит? Ее отвлекать можно?
10:14:09 11-11-2023
туда вообще никто не ходит, худший театр из барнаульских. кстати, именно из-за неудачных режиссеров. пусть работают при пустых залах. вот когда будут интересные спектакли, тогда и строжьтесь над зрителями!
12:17:27 11-11-2023
гость (10:14:09 11-11-2023) туда вообще никто не ходит, худший театр из барнаульских. кс... Сейчас все театры такие - без декораций, без классики, бытовуху ставят, она в жизни надоела. "Сон в летнюю ночь", " Тёмные аллеи" ещё можно посмотреть
12:56:07 11-11-2023
Гость (09:28:56 11-11-2023) Со смены с завода идут не в театр, а в пивнуху... Какая чушь!!! Надеть красивую одежду,чтобы потом мешать людям!!! Это быдлячество!!!! Лучше придти вовремя в скромной одежде!!!
15:19:06 11-11-2023
Да, тоже не понравилось, что все уже сидят на своих местах, свет приглушили, представление началось. А тут подходит опоздавшая семья из нескольких человек. И пытается протиснуться в середину ряда. Всех беспокоят, отвлекают. Лезут как слоны. И даже "извините" мы не услышали! Тоже тогда подумалось, что двери на вход надо закрывать для опоздавших.
00:49:39 12-11-2023
Собрались в драму, до концерта два часа, уже стояла на остановке, и всё равно опоздали на две минуты и сказали нас не пропустят, благо пропустили. Для начало разрешили проблему с транспортом ,а потом такие заявления делать.)))
12:56:53 12-11-2023
За такие заявления байкотировать этих кривляк! Пусть без зрителей и без денег посидят, будут ценить каждого зрителя!