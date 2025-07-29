В Алтайском управлении ветеринарии рассказали, почему очагов бешенства становится больше
Количество вспышек смертельного заболевания зависит от численности популяции диких животных
29 июля 2025, 10:15, ИА Амител
В Алтайском крае с начала 2025 года зарегистрировали 15 очагов бешенства. От укусов больных животных пострадали пять человек. География смертельного заболевания расширяется из-за увеличения популяции диких плотоядных животных. Об этом сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на региональное управление ветеринарии.
За последний пять лет динамика регистрации неблагополучных пунктов по бешенству была следующей:
- 2020 год - восемь пунктов;
- 2021 год – 11 пунктов;
- 2022 год – пять пунктов;
- 2023 год – 14 пунктов;
- 2024 год – 13 пунктов;
- истекший период 2025 года – 15 пунктов.
Примечательно, что в текущем году очагов опасного заболевания зафиксировали на один больше, чем пунктов - в селе Шипуново они возникали дважды за год, в мае и июле.
В ведомстве пояснили, что количество природных очагов бешенства напрямую зависит от численности плотоядных диких животных. Чем больше популяция, тем больше вспышек. В связи с этим в Минприроды Алтайского края направляются письма о необходимости регулирования числа лис, корсаков, волко-собачьих гибридов и других зверей.
Единственное средство профилактики заболевания у животных - антирабические вакцины. Как правило, прививают особей старше двух месяцев, после чего ежегодно проводят ревакцинацию. В Алтайском крае с начала 2025 года привили 297 782 голов животных. Дополнительно в 31 районе разложили 117 тысяч доз оральной вакцины, чтобы иммунизировать диких плотоядных животных.
10:21:30 29-07-2025
Ну что, защитнички бродячих собак, доигрались?
Благодаря вам бешенство семимильными шагами шагает по Алтаю.
Переписать бы вас всех до единого а потом подумать что с вами делать.
Например вы все профинансируете борьбу с бешенством в десятикратном размере. Каждому из вас вручить по двадцать бродячих собак и тут же оштрафовать за ненадлежащий уход за ними и причинение неудобств жителям подъезда.
10:40:52 29-07-2025
Гость (10:21:30 29-07-2025) Ну что, защитнички бродячих собак, доигрались?Благодаря ... То есть читать вы не обучены) - вам руским по белому вроде написали - "количество природных очагов бешенства напрямую зависит от численности плотоядных диких животных". А в городах бороться надо вообще-то с теми, кто плодит тех же бездомных собак, не стерилизуя своих животин и выбрасывая приплод, и теми, кто выбрасывает своих питомцев, наигравшись. В первую очередь.
10:45:58 29-07-2025
Гость (10:40:52 29-07-2025) То есть читать вы не обучены) - вам руским по белому вроде ... и тех и этих - под корень.
11:11:17 29-07-2025
Musik (10:45:58 29-07-2025) и тех и этих - под корень.... Покажи пример. Вырви корень.
18:22:53 29-07-2025
Гость (11:11:17 29-07-2025) Покажи пример. Вырви корень. ... Я живу в поле УК.
11:19:15 29-07-2025
Гость (10:21:30 29-07-2025) Ну что, защитнички бродячих собак, доигрались?Благодаря ... причем здесь бродячие собаки, когда в статье написано про ДИКИХ животных, и в основном в природе бешенство переносят лисы. И как раз для диких животных и раскладывают приманку с вакциной от бешенства, и делать это начали еще во времена СССР. Вопрос только сохраняются ли сейчас объемы такого вакцинирования сейчас или так же оптимизировали , как и все остальное в лесном хозяйстве типа пожарной лесоохраны, инспекторов и т.д. И все населенные пункты, как раз деревни и поселки. У некоторых людей уже от ненависти к бездомным животным мозги не включаются понять смысл прочитанного.
11:39:30 29-07-2025
Гость (10:21:30 29-07-2025) Ну что, защитнички бродячих собак, доигрались?Благодаря ... Родной, ты где прочитал про собак? Переносчики бешенства - дикие животные...Так что не надо рукава пришивать к местам, где должен быть гульфик...
10:22:50 29-07-2025
А у нас на малахова в обще без намордников выгуливают собак и тут же детки гуляют.Кто за всем этим следит. Сделаешь замечание получаешь агресию.
10:54:21 29-07-2025
гость (10:22:50 29-07-2025) Сделаешь замечание получаешь агресию.а это потому что владельцы собак сами уже бешеные, их бы по идее так же надо лечить, чипировать и стерилизовать
11:44:48 29-07-2025
- (10:54:21 29-07-2025) а это потому что владельцы собак сами уже бешеные, их бы по ... Это потому, что борцы с собаками уже давно должны сидеть на цепи у своих будок в намордниках...Нормальная собака не кинется ни на ребенка, ни на прохожего. А намордники вообще должны носить только определенные крупные породы.
11:12:11 29-07-2025
гость (10:22:50 29-07-2025) А у нас на малахова в обще без намордников выгуливают собак ... Деток упомянули, а про пенсионеров и инвалидов забыли. Не забывайте про них. С ними жальчее.
12:18:35 29-07-2025
Гость (11:12:11 29-07-2025) Деток упомянули, а про пенсионеров и инвалидов забыли. Не за... Особенно работающих, а неработающие, так фиг с ними. А про тех кому за 80 так думать будут.
11:54:05 29-07-2025
гость (10:22:50 29-07-2025) А у нас на малахова в обще без намордников выгуливают собак ... 😷 так вы ребятишкам и их мамкам попробуйте сделать замечание! Тоже агрессию получите)) потому что не надо лезть к чужим людям со своими замечаниями!
10:58:35 29-07-2025
"...волко-собачьих гибридов..." это потомки диких городских собак?
11:11:41 29-07-2025
Гость (10:58:35 29-07-2025) "...волко-собачьих гибридов..." это потомки диких городских ... нет, скорей всего это потомок деревенских собак, в деревнях знаете ли тоже выкидывают собак на улицу и некоторые могут уйти в лес, но это большая редкость, я думаю, у таких собак больше шансов стать добычей волчьей стаи, чем ее членом.
11:12:44 29-07-2025
Гость (10:58:35 29-07-2025) "...волко-собачьих гибридов..." это потомки диких городских ... Это плод любви владельца собаки и самой собаки. Думаешь зачем кто-то заводит себе собаку вместо того чтобы завести бабы?
14:17:53 29-07-2025
Гость (11:12:44 29-07-2025) Это плод любви владельца собаки и самой собаки. Думаешь заче... было у меня такое подозрение...
11:46:57 29-07-2025
Гость (10:58:35 29-07-2025) "...волко-собачьих гибридов..." это потомки диких городских ... Скорее, это потомки злобных людишек😏 реинкарнация их душонок) Всем воздастся, мерой за меру.
11:14:14 29-07-2025
Всё намного проще. При должной власти и организации работы вет служб, в СССР очаг бешенства рассматривался как ЧП. А сейчас всем по... В стране другие заботы и приоритеты. Ну и крики "одобрям". Хотя уже не такие громкие и не такие частые.
11:25:45 29-07-2025
В субботу и понедельник на трассе Барнаул - крутиха - Славгород и обратно видел 5 расскатанных трупов потенциальных переносчиков бешенстве. В смысле лисиц расскатали по асфальту.
12:05:55 29-07-2025
Гость (11:25:45 29-07-2025) В субботу и понедельник на трассе Барнаул - крутиха - Славго...
ну вот, приехала такая машинка в город, привезла на колесах зараженную плоть, а виноваты бездомные собаки...
12:26:02 29-07-2025
Гость (12:05:55 29-07-2025) ну вот, приехала такая машинка в город, привезла на кол... От перееханной живности на колесах уже км через 50 не останется даже следа.
12:42:28 29-07-2025
Гость (12:26:02 29-07-2025) От перееханной живности на колесах уже км через 50 не остане... Ну, вам, как вирусологу виднее, конечно...😁
14:02:27 29-07-2025
Гость (12:26:02 29-07-2025) От перееханной живности на колесах уже км через 50 не остане...
Расскажите это специалистам, которые навязывают ежегодную вакцинацию от бешенства (хотя по нормам раз в три года) домашним котам, которые улицу видели только через окно. Мотивирую тем, что хозяин может принести на обуви ))))
18:21:08 29-07-2025
Гость (14:02:27 29-07-2025) Расскажите это специалистам, которые навязывают ежегодну... Представляете, может. Бывали документально подтвержденные случаи бешенства у животных, которые не выходили из дома. А с учетом того, что от соседей-долбонавтов, гуляющих по лесам с непривитым питомцем, не застрахован никто, уж лучше прививать собственных животин каждый год.