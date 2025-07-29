В Алтайском управлении ветеринарии рассказали, почему очагов бешенства становится больше

Количество вспышек смертельного заболевания зависит от численности популяции диких животных

29 июля 2025, 10:15, ИА Амител

Злая собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/624619

В Алтайском крае с начала 2025 года зарегистрировали 15 очагов бешенства. От укусов больных животных пострадали пять человек. География смертельного заболевания расширяется из-за увеличения популяции диких плотоядных животных. Об этом сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на региональное управление ветеринарии.

За последний пять лет динамика регистрации неблагополучных пунктов по бешенству была следующей:

2020 год - восемь пунктов;

2021 год – 11 пунктов;

2022 год – пять пунктов;

2023 год – 14 пунктов;

2024 год – 13 пунктов;

истекший период 2025 года – 15 пунктов.

Примечательно, что в текущем году очагов опасного заболевания зафиксировали на один больше, чем пунктов - в селе Шипуново они возникали дважды за год, в мае и июле.

В ведомстве пояснили, что количество природных очагов бешенства напрямую зависит от численности плотоядных диких животных. Чем больше популяция, тем больше вспышек. В связи с этим в Минприроды Алтайского края направляются письма о необходимости регулирования числа лис, корсаков, волко-собачьих гибридов и других зверей.

Единственное средство профилактики заболевания у животных - антирабические вакцины. Как правило, прививают особей старше двух месяцев, после чего ежегодно проводят ревакцинацию. В Алтайском крае с начала 2025 года привили 297 782 голов животных. Дополнительно в 31 районе разложили 117 тысяч доз оральной вакцины, чтобы иммунизировать диких плотоядных животных.