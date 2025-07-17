НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае ввели 16-й с начала года карантин по бешенству

Очаг смертельного заболевания вновь обнаружили в Шипуновском районе

17 июля 2025, 08:35, ИА Амител

16-й случай бешенства выявили в Алтайском крае с начала 2025 года. Очаг опасного заболевания снова зафиксировали в Шипуновском районе. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Бешенство обнаружили на территории села Шипуново в личном подсобном хозяйстве. В соответствии с указом губернатора Алтайского края Виктора Томенко в райцентре ввели карантин. Населенному пункту присвоили статус неблагополучного.

Ограничения снимут спустя 60 дней после убоя последнего животного, подозреваемого в бешенстве, или уничтожения его последней зараженной туши.

Напомним, предыдущий случай бешенства также зафиксировали в Шипуновском районе: на территории личного подсобного хозяйства в селе Быково.

Отметим, что 2025 год побил рекорд 2024-го по количеству обнаруженных очагов смертельного заболевания. Тогда на территории региона зарегистрировали 13 неблагополучных пунктов по бешенству.

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

09:30:28 17-07-2025

ЧТО В КРАЕ ПРОИСХОДИТ???
То бешенство, то ДТП, то... Новости читать не хочется!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:35 17-07-2025

Гость (09:30:28 17-07-2025) ЧТО В КРАЕ ПРОИСХОДИТ???То бешенство, то ДТП, то... Ново... У вас просто нет специальных очков, чтоб видеть очередные "прорывы и достижения"

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:49:03 17-07-2025

Гость (09:30:28 17-07-2025) ЧТО В КРАЕ ПРОИСХОДИТ???То бешенство, то ДТП, то... Ново... вот, вы ощущаете что что-то не так.
какую вам таблетку - посинячить или сразу красным в вену?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

09:52:13 17-07-2025

Гость (09:30:28 17-07-2025) ЧТО В КРАЕ ПРОИСХОДИТ???То бешенство, то ДТП, то... Ново... леса, дикие животные и безответственное население в деревнях, вот и бешенство.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:24 17-07-2025

Элен без ребят (09:52:13 17-07-2025) леса, дикие животные и безответственное население в деревнях... И государство, которое тридцать с гаком лет поощряет анитпрививрчников и прочих создателей волшебных фильтров и бейджиков. И отсутствие вакцин, и... Но главное принят меры по повышению рождаемости, не перепутайте.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:13 17-07-2025

Гость (09:30:28 17-07-2025) ЧТО В КРАЕ ПРОИСХОДИТ???То бешенство, то ДТП, то... Ново...
да много чего происходит, но пишут только о плохом, развести на эмоции - это ли не главная задача СМИ?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:45 17-07-2025

Если бы написали ,что край вошёл в 10 по уровню зарплат или что в крае самая низкая инфляция в стране, самый высокий уровень жизни, дешёвое жилье ... Поверьте, эмоций было бы в 100 раз больше)))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:26:17 17-07-2025

Почему не провакцинировали домашних животных, ведь опять шипуновский?
Диким животным приманки с вакциной не раскидали?
Для людей препарата хватит, если чего?
Бродячим животным не место в населенных пунктах. Из бродячих только кошаков оставить, они основной источник заразы уничтожают, но при этом обеспечить их вакцинацию через приманки.

Если что-то не сделать сейчас, то через год/полтора массовый убой животных можно будет делать, и жалельщиков зверушек никто не спросит.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:37 17-07-2025

Гость (12:26:17 17-07-2025) Почему не провакцинировали домашних животных, ведь опять шип... Так бешенства не существует, это ж все знают. Ну, те, которые осознанные и незашоренные. Зачем прививки эти ваши богомерзкие? Бог дал, бог взял. У нас вон в прошлом году в РФ от коклюша 11 детей до года померло. Непривитых, естессно. И ничего, всем норм. Надо, однако, и эту статистику засекретить. И тогда будет всем щастье. Да и о карантинах по бешенству неча орать, нет тела - нет дела.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:02 17-07-2025

Гость (12:51:37 17-07-2025) Так бешенства не существует, это ж все знают. Ну, те, которы...
а сколько детей с аутизмом не считали? вообще-то уже открыто признают связь прививки с аутизмом и прочими СДВГ, коих просто немеряно сейчас

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:41 17-07-2025

У нас в Алтайском крае вообще иммунизация диких животных проводится? Может, проблема именного из-за ее отсутствия?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:41 17-07-2025

Гость (12:32:41 17-07-2025) У нас в Алтайском крае вообще иммунизация диких животных про... Так, по всему судя, там и домашний скот никто не вакцинирует.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:33:35 17-07-2025

Гость (12:52:41 17-07-2025) Так, по всему судя, там и домашний скот никто не вакцинирует... в индустриальном много скотов почему-то ...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:37 18-07-2025

С выкцинами проблема по всей стране. Нам же санкции по барабану! Построим свои самолеты. компутеры. создадим лекарства. нашлепаем автомобилей....

  0 Нравится
Ответить
