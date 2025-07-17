Очаг смертельного заболевания вновь обнаружили в Шипуновском районе

17 июля 2025, 08:35, ИА Амител

Фото: Marek Studzinski / unsplash.com

16-й случай бешенства выявили в Алтайском крае с начала 2025 года. Очаг опасного заболевания снова зафиксировали в Шипуновском районе. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Бешенство обнаружили на территории села Шипуново в личном подсобном хозяйстве. В соответствии с указом губернатора Алтайского края Виктора Томенко в райцентре ввели карантин. Населенному пункту присвоили статус неблагополучного.

Ограничения снимут спустя 60 дней после убоя последнего животного, подозреваемого в бешенстве, или уничтожения его последней зараженной туши.

Напомним, предыдущий случай бешенства также зафиксировали в Шипуновском районе: на территории личного подсобного хозяйства в селе Быково.

Отметим, что 2025 год побил рекорд 2024-го по количеству обнаруженных очагов смертельного заболевания. Тогда на территории региона зарегистрировали 13 неблагополучных пунктов по бешенству.