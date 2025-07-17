В Алтайском крае ввели 16-й с начала года карантин по бешенству
Очаг смертельного заболевания вновь обнаружили в Шипуновском районе
17 июля 2025, 08:35, ИА Амител
16-й случай бешенства выявили в Алтайском крае с начала 2025 года. Очаг опасного заболевания снова зафиксировали в Шипуновском районе. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Бешенство обнаружили на территории села Шипуново в личном подсобном хозяйстве. В соответствии с указом губернатора Алтайского края Виктора Томенко в райцентре ввели карантин. Населенному пункту присвоили статус неблагополучного.
Ограничения снимут спустя 60 дней после убоя последнего животного, подозреваемого в бешенстве, или уничтожения его последней зараженной туши.
Напомним, предыдущий случай бешенства также зафиксировали в Шипуновском районе: на территории личного подсобного хозяйства в селе Быково.
Отметим, что 2025 год побил рекорд 2024-го по количеству обнаруженных очагов смертельного заболевания. Тогда на территории региона зарегистрировали 13 неблагополучных пунктов по бешенству.
09:30:28 17-07-2025
ЧТО В КРАЕ ПРОИСХОДИТ???
То бешенство, то ДТП, то... Новости читать не хочется!
09:40:35 17-07-2025
Гость (09:30:28 17-07-2025) ЧТО В КРАЕ ПРОИСХОДИТ???То бешенство, то ДТП, то... Ново... У вас просто нет специальных очков, чтоб видеть очередные "прорывы и достижения"
09:49:03 17-07-2025
Гость (09:30:28 17-07-2025) ЧТО В КРАЕ ПРОИСХОДИТ???То бешенство, то ДТП, то... Ново... вот, вы ощущаете что что-то не так.
какую вам таблетку - посинячить или сразу красным в вену?
09:52:13 17-07-2025
Гость (09:30:28 17-07-2025) ЧТО В КРАЕ ПРОИСХОДИТ???То бешенство, то ДТП, то... Ново... леса, дикие животные и безответственное население в деревнях, вот и бешенство.
10:23:24 17-07-2025
Элен без ребят (09:52:13 17-07-2025) леса, дикие животные и безответственное население в деревнях... И государство, которое тридцать с гаком лет поощряет анитпрививрчников и прочих создателей волшебных фильтров и бейджиков. И отсутствие вакцин, и... Но главное принят меры по повышению рождаемости, не перепутайте.
11:00:13 17-07-2025
Гость (09:30:28 17-07-2025) ЧТО В КРАЕ ПРОИСХОДИТ???То бешенство, то ДТП, то... Ново...
да много чего происходит, но пишут только о плохом, развести на эмоции - это ли не главная задача СМИ?
11:32:45 17-07-2025
Если бы написали ,что край вошёл в 10 по уровню зарплат или что в крае самая низкая инфляция в стране, самый высокий уровень жизни, дешёвое жилье ... Поверьте, эмоций было бы в 100 раз больше)))
12:26:17 17-07-2025
Почему не провакцинировали домашних животных, ведь опять шипуновский?
Диким животным приманки с вакциной не раскидали?
Для людей препарата хватит, если чего?
Бродячим животным не место в населенных пунктах. Из бродячих только кошаков оставить, они основной источник заразы уничтожают, но при этом обеспечить их вакцинацию через приманки.
Если что-то не сделать сейчас, то через год/полтора массовый убой животных можно будет делать, и жалельщиков зверушек никто не спросит.
12:51:37 17-07-2025
Гость (12:26:17 17-07-2025) Почему не провакцинировали домашних животных, ведь опять шип... Так бешенства не существует, это ж все знают. Ну, те, которые осознанные и незашоренные. Зачем прививки эти ваши богомерзкие? Бог дал, бог взял. У нас вон в прошлом году в РФ от коклюша 11 детей до года померло. Непривитых, естессно. И ничего, всем норм. Надо, однако, и эту статистику засекретить. И тогда будет всем щастье. Да и о карантинах по бешенству неча орать, нет тела - нет дела.
16:00:02 17-07-2025
Гость (12:51:37 17-07-2025) Так бешенства не существует, это ж все знают. Ну, те, которы...
а сколько детей с аутизмом не считали? вообще-то уже открыто признают связь прививки с аутизмом и прочими СДВГ, коих просто немеряно сейчас
12:32:41 17-07-2025
У нас в Алтайском крае вообще иммунизация диких животных проводится? Может, проблема именного из-за ее отсутствия?
12:52:41 17-07-2025
Гость (12:32:41 17-07-2025) У нас в Алтайском крае вообще иммунизация диких животных про... Так, по всему судя, там и домашний скот никто не вакцинирует.
15:33:35 17-07-2025
Гость (12:52:41 17-07-2025) Так, по всему судя, там и домашний скот никто не вакцинирует... в индустриальном много скотов почему-то ...
09:40:37 18-07-2025
С выкцинами проблема по всей стране. Нам же санкции по барабану! Построим свои самолеты. компутеры. создадим лекарства. нашлепаем автомобилей....