В Алтайском заповеднике появились первые весенние цветы

23 марта 2026, 10:00, ИА Амител

Фото Романа и Татьяны Воробьевых

В Алтайском заповеднике зафиксировали появление первых весенних цветов. О начале цветения сообщили в соцсетях, опубликовав фотографии с территории природного комплекса.

На снимках, сделанных Романом и Татьяной Воробьевыми, запечатлены желтые первоцветы, распустившиеся на фоне весеннего пейзажа. Согласно опубликованной информации, цветы уже начали появляться на отдельных участках заповедника.

Первоцветы традиционно свидетельствуют о начале весеннего сезона в регионе и постепенном пробуждении природы после зимы.